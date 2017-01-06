Bu benzerlik kan dondurdu! Yakından bakınca…

İzmir'deki bombalı saldırıda öldürülen teröristler çatışma sırasında zaman kaybetmemek için kaleşnikof silahlarının şarjörlerini bantlamış. Bu yöntem akıllara Reina saldırısını getirdi.
İzmir adliyesinin girişinde bombalı araçla saldırı girişiminde bulunan ve polislerin dikkati sayesinde daha büyük bir facianın önlendiği saldırıda, öldürülen teröristlerin silahlarındaki detay dikkat çekti. Yerde yatan terörsitlerin kaleşnikof marka silahlarının şarjörlerinde bantlar vardı.
ZAMAN KAYBETMEMEK İÇİN BANTLAMIŞLAR
Çatışmada öldürülen teröristin kullandığı kaleşnikof silahındaki şarjorlerin ters bantlandığı görüldü. Şarjör değiştirirken vakit kaybetmemek için kullanılan bu yöntemi Reina katliamını gerçekleştiren terörist de uygulamıştı.