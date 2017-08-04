Bu belirtiler kalp krizine işaret

Münübe Yılmaz

Türkiye'de ve dünyada en sık görülen ölüm sebeplerinden biri olan kalp krizinin, göğüs sıkışması, öksürük, kusma ve nefes darlığı gibi işaretlerinin yanında pek bilinmeyen bir belirtisi daha ortaya çıktı. Amerikalı Kardiyolog Nicholas Pantazopoulos, göğüste meydana gelen ve kemer sıkılması gibi bir his veren sıkışmanın, kalp krizinin en belirgin özelliklerinden biri olduğunu dile getirerek, kalp krizi geçirenlerin önemli bir kısmının da bu belirtiyi göstermediğini ifade etti. Özellikle şeker hastalığı olanlarda, diyabetin sinir uçlarına verdiği zarardan dolayı göğüsteki ağrının hissedilmeyebileceğini vurgulayan Pantazopoulos, "Bazen de, kaygı ve endişe hali, kalp krizinin en belirgin işareti olur" ifadesini kullandı. İngiliz Kalp Federasyonu'ndan yapılan açıklamada ise endişe ve stres durumunun kalple ilgili gerçekleşen bir soruna cevap niteliğinde olabileceğine yer verildi. Kalp krizi anında yapılacaklar arasında kuvvetli öksürmeyi tavsiye eden uzmanlar, olası bir müdahale bekleme anında alınacak aspirinin de kalp krizini engellemek konusunda etkili olduğuna işaret ediyor.