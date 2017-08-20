Bu bayram 1,5 milyon kişi tatile çıkıyor

Kurban Bayramı tatilinin uzatılmasının da iç pazara olumlu yansıdığını, otellerin yüzde 70'inin yabancı turistlerle dolu olduğunu söyleyen Duran, "Zor geçen bir yıldan sonra 10 günlük tatil verilmesi önemli bir ihtiyaçtı.

Kurban Bayramı sürecinde iç pazarda 1.5 milyon kişinin tatil yapacağını tahmin ediyoruz. Otellerin çoğu şimdiden yüzde 100 doldu. Bazı otellerdeki doluluk oranları da yüzde 90 seviyelerinde" diye konuştu.