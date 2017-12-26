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Bu balığın kilosu 100 lira

Marmara Denizi açıklarında balıkçılar tarafından yakalanan 7 kilo ağırlığındaki levrek, Balıkesir'de kilosu 100 liradan satıldı.

26 Aralık 2017 Salı 09:35
Bu balığın kilosu 100 lira

Balıkesir’de balıkçılık yapan Orhan Yıldız, bu yıl havaların soğuk gitmemesi nedeniyle balık fiyatlarının fazla ucuzlamadığını belirterek, “Hava sıcaklığı mevsim normallerinin altında gittiği için balık hep pahalı oldu. İleriki günlerde ne olur ne biter bilemeyiz. Şu an hamsi 15-30 lira, istavrit 20, sardalya 10, tekirler 40 lira, çinekop 50, fiyatlar balığına göre değişiyor. Bugün tezgahın gülü levrek tam 7 kilo ağırlığında ve kilosu 100 liradan toplam 700 liraya kuzu fiyatına satıldı” dedi.

Haber Tarihi: 26 Aralık 2017 Salı 09:35
  1. Balıkesir
  2. levrek
  3. hamsi

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