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Bu balığı gören şaşkına dönüyor

Mersin'de balıkçıların ağına takılan insan yüzlü balık, görenleri şaşırtıyor. İlginç balık tezgahları süslerken, balığın köpek balığı cinsinden 'sapan' balığı olduğu belirtildi.

14 Ocak 2018 Pazar 12:45
Bu balığı gören şaşkına dönüyor

Mersinli balıkçılar, Akdeniz açıklarında insan yüzünü andırması ile dikkat çeken ve denizlerde ender görülen sapan balığı yakaladı. Mersin Balık Pazarı'nda, balıkçıların tezgahını süsleyen 1 metrenin üzerindeki sapan balığı, pazara alışverişe gelen vatandaşların da ilgisini çekiyor. Balığı tezgahta gören vatandaşlar önce şaşırırken, daha sonra balığı uzun süre inceliyor.

Bu balığı gören şaşırıp kalıyor

Mersin Balıkçılar Derneği Başkanı Faruk Polat, balıkçılar arasında 'deniz kızı' da denilen sapan balığının normalde açık denizlerde yaşadığını ifade ederek, "Genelde okyanusta yaşayan bir balık. Arada yolları şaşırdığı zaman yada havaların etkisiyle bazen Akdeniz bölgemize kayan balıklardan biri. Özellikle insan yüzlü dediğimiz balık buradan önce Hindistan'da çıktı. Orada tabi insanlar farklı tepki göstermişti. Balıkta göz, dudak kısmı, karın bölgesi gibi insana benzeyen bir yapısı var. Bu balığın bir özelliği de şeker hastalarına çok iyi geliyor. Bu balık yılda çok nadir çıkar. Senede 1 veya en fazla 2 kere bu balık çıkıyor. O yüzden bu balığı biz donduruyoruz. Dondurmamızın sebebi de sürekli çıkmadığı için" dedi.

Bu balığı gören şaşırıp kalıyor

Türkiye'de bu balığa 'sapan' isminin verildiğini ifade eden Polat, "Bu balık köpek balığının saldırmayan bir cinsi. Bu balığın çıktığı bazı ülkelerde balığa farklı gözle bakanlar oluyor, saygı gösteriyorlar. Tabii bizde bu söz konusu değil. Biz bunu balık olarak kabul ediyoruz. Burada insanlar bunu görünce şaşırıyor. Çünkü insanlar bunu görünce, denizde de bize benzeyen canlılar var diyorlar ve ilgilerini çekiyor. Bizim asıl amacımız bu balığı şeker hastalarına ulaştırmak. Ama en güzel boyutu bizim insanlarımıza faydalı olmamız. Eğer bu balık insanlara faydalı oluyorsa ne mutlu bize" şeklinde konuştu.

Haber Tarihi: 14 Ocak 2018 Pazar 12:45
  1. Akdeniz
  2. Mersinli balıkçılar
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