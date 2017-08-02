Bu baharat, kanser ve Alzheimer'a şifa

Münübe Yılmaz

Journal of Medicinal Chemistry, isimli dergide yayınlanan makaleye göre, yemeklerimize lezzet katmak için kullandığımız körinin de içeriğinde bulunan zerdeçal, başta kanser ve alzheimer olmak üzere çok ciddi hastalıkların tedavisinde olumlu sonuçlar gösterdi. Bilim insanlarının yaptıkları çalışmalara göre, antioksidan ve enfeksiyon sökücü özellikleri olan zerdeçal, kanserli hücreleri öldürmek için kullanılabilecek. Zerdeçalin, özellikle çocuklarda görülen nöroblastom isimli kanser çeşidini tedavi etmek için ideal olduğunu dile getiren University of Florida'da araştırmacı olarak çalışan Tamarah Westmoreland, " Yüksek riskli nöroblastomlar, geleneksel tedavi yöntemlerine karşı direnç gösterebilir. Fakat, zerdeçal gibi şifa kaynağı bir bitki karşısında etkisinin zayıflaması muhtemel" açıklamasında bulundu.