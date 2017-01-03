Bu ayıp bize yeter, saniyelerin şampiyonu bakın ne yapıyor

Antalya'da 2.5 yıl önce başladığı kick boksta Türkiye Şampiyonu olup milli takıma seçilen 21 yaşındaki Ayşe Taş'ın hedefi Dünya Şampiyonluğu. Babasının matbaada bastığı el ilanlarını, kapı kapı gezerek dağıtan Ayşe Taş, "Alın terimle para kazanmaya çalışıyorum. Hava soğudu. Bu beni biraz zorluyor ama yapacak bir şey yok. Çalışmak zorundayım" dedi.

KICK BOKS KARİYERİ PAZARDA BAŞLADI

Pazarda havlu satarken kick boks antrenörü Talat Ayhan ile tanışan Ayşe Taş, 18 yaşında spora başladı. Babası matbaacı, annesi ev kadını olan, 2.5 yıl önce başladığı sporun ilk ayında antrenörünün isteğiyle Antalya Şampiyonası'na katılan Ayşe Taş, rakiplerini yenerek il birincisi oldu. 1 yıl içinde katıldığı tüm organizasyonlardan başarıyla dönen Ayşe Taş, Akdeniz ve ardından Türkiye Şampiyonu olarak milli takıma seçildi.

4 MAÇI DA BİR DAKİKA BİLE SÜRMEDİ

Geçen yıl Muay Thai Dünya Şampiyonası'na katılan Ayşe Taş, dünya dördüncüsü oldu. Şampiyonadan döndükten birkaç ay sonra Adana'da Türkiye Kick Boks Şampiyonası'na katılan Ayşe Taş, Türk spor tarihinde ender görülen bir başarıya imza attı. Üst üste 4 maça çıkan Ayşe Taş, ilk maçını 12'nci saniyede, ikinci maçını 26'ncı saniyede, üçüncü maçını 17'nci saniyede, son maçını da 36'ncı saniyede nakavtla kazanarak, bir kez daha Türkiye Şampiyonluğu'nu elde etti.

'YETER Kİ AYŞE'YE SAHİP ÇIKILSIN'

Son olarak Antalya Kundu'da yapılan Uluslararası EMF Antalya Açık Muaythai Kupası'nda ikincilik kürsüsüne çıkan Ayşe Taş, hedefinin önümüzdeki yıllarda Dünya Şampiyonası'nda birincilik olduğunu söyledi. Antrenörler Talat Ayhan ve Nazmi Kaya ise genç kızdan umutlu olduklarını söyleyerek, "Ayşe hırsı ve azmi ile dünyada en iyi dereceleri alabilecek bir sporcu. Yeter ki sahip çıkılsın" dedi.

'DİLENMİYORUM, ÇALIŞMAK ZORUNDAYIM'

5 kardeşi olan ve üniversiteye hazırlanan spor lisesi mezunu Ayşe Taş sporda başarı basamaklarını büyük hızla çıkarken, işsizlik nedeniyle zor günler yaşıyor. Şimdilerde babasının matbaada bastığı el ilanlarını kapı kapı gezerek dağıtan Ayşe Taş, kendi ihtiyaçlarını kazanıp, eve katkı koymak istediğini söyledi. Ayşe Taş, "Kimseden dilenmiyorum. Alın terimle para kazanmaya çalışıyorum. Antalya'da son günlerde hava soğudu. Bu beni biraz zorluyor ama yapacak bir şey yok. Çalışmak zorundayım" dedi.