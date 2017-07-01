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Moda devi ataş üretti! Fiyatı şok etti...

İtalyan moda markası Prada lüks severler için gümüş ataş tasarladı. Ataşın 185 dolarlık fiyatı sosyal medyada tepki çekti.

01 Temmuz 2017 Cumartesi 13:49
Moda devi ataş üretti! Fiyatı şok etti...

Dünyada lüks tüketim çılgınlığı akıl almaz fiyatlara ulaşırken bunun son örneği ünlü giyim markası Prada'dan geldi. New York'ta hizmet veren ünlü tasarımcıların boy gösterdiği Barney's isimli mağaza için farklı ürünler geliştiren Prada, lüks sevenler için ataş şeklinde para klipsi yaptı. Gümüş olduğu belirtilen, 6,25 cm uzunluğunda ve 2,25 cm genişliğinde olan klips için ise 185 dolar (650 TL) fiyat istendi. Bir kağıt ataşı için bu kadar para istenmesi sosyal medyada tepki çekti. Prada'nın ataş görünümlü para klipsinin yanı sıra Gucci'nin ise yılan desenli gümüş para klipsinin ise aynı sitede 290 dolara (1020 TL) satılması da dikkat çekti.

 

Haber Tarihi: 01 Temmuz 2017 Cumartesi 13:49
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