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Bu araçtan sağ çıktılar

Şanlıurfa’nın Ceylanpınar ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

01 Ağustos 2017 Salı 10:53
Bu araçtan sağ çıktılar

Edinilen bilgiye göre, Ceylanpınar ilçesine bağlı Yalçınkaya kırsal mahallesine gitmekte olan Mehmet Ç. yönetimindeki plakası belirlenemeyen arazi aracı Büyük Yenice istikametine gitmekte olan 07 TB 405 plakalı otomobil ile kafa kafaya çarpıştı. Otomobil çarpmanın etkisiyle hurdaya dönerken otomobilde bulunan Bahri İ. ve Cebrail İ. isimli kazazedeler olay yerine çağrılan ambulanslar ile Ceylanpınar Devlet Hastanesine kaldırıldı. Burada ilk müdahalesi yapılan yaralılardan Bahri İ. ve Cebrail İ.’nin durumlarının ağır olması nedeniyle Şanlıurfa’ya sevk edildi. Kazaya karışan diğer araçtaki Mehmet Ç. ise ayakta tedavi edilirken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Haber Tarihi: 01 Ağustos 2017 Salı 10:53
  1. Şanlıurfa
  2. Yenice
  3. Ceylan
  4. Ceylanpınar
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