Bu araç üç kişiye mezar oldu

Bayburt'ta meydana gelen zincirleme trafik kazasında 3 kişi öldü, 5 kişi yaralandı.

Bu araç üç kişiye mezar oldu
Eklenme: 08 Ocak 2017, 08:35
Bu haber 625 kez okundu

Bayburt'ta meydana gelen zincirleme trafik kazasında 3 kişi öldü, 5 kişi yaralandı.

Sürücüsü öğrenilemeyen 69 AK 108 plakalı otomobil, Turgut Özal Bulvarı'ndaki köprülü kavşakta kaza yaptı.

Aynı istikametteki 06 DK 4226 plakalı çekicinin sürücüsü, kaza yapan otomobile çarpmamak için direksiyonu kırınca arkadan gelen 69 AE 111 plakalı panelvan tipi araç, çekici ile orta refüj arasında sıkıştı.

Bu sırada aynı istikamette seyir halindeki 61 TK 492 plakalı otomobil de duramayarak çekiciye çarptı.

Kazaya karışan araçlarda sıkışanlar, AFAD ekipleri ve Bayburt Belediyesi itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Kazada Mihraç Akbaş (27) ile Çağlayan Halit Şahin (20) olay yerinde, Mehmet Günhan ise kaldırıldığı Bayburt Devlet Hastanesinde hayatını kaybetti.

Yaralanan Gürsoy Kadakal (19) ile Nurcan Seyhan (29), Eda Seyhan (19), Alperen Seyhan (17) ve Serkan Altınay (25) ise olay yerine gelen ambulansla Bayburt Devlet Hastanesine kaldırıldı.

 
EtiketlerKazaBayburt
HABER YORUMLARI
600

Dikkat: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, ayrıca suç teşkil edecek hakaret içerikli yorumlar hakkında muhatapları tarafından dava açılabilmektedir.