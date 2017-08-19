Bu araç bir lira 43 kuruşla 130 kilometre gidiyor

Mühendislik Fakültesi önünde düzenlenen tanıtım etkinliğinde konuşan Munzur Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ubeyde İpek, tamamlanan elektrikli aracın üniversite öğrencilerinin katkısı ve akademik danışmanların gözetiminde yapıldığını belirtti.Dünyanın artık petrol türevi yakıt kullanan ve çevreyi kirleten araçlardan vazgeçtiğini vurgulayan İpek, "Biz bu noktada hem ülkemizde ve dünyada kullanılan araçların çevreyi kirletmemesi, enerji tüketiminin az olması ve diğer hususlar açısında yeni araçların hizmete sokulması noktasında da ülkemizde de birçok kurumun çalışmalar yaptığını biliyoruz. Üniversitemizde elektrik elektronik mühendisliği, makine mühendisliği, mekatronik ve endüstri mühendisliğindeki arkadaşlarımız da bu noktada çalışmaların içerisinde olduklarını biliyoruz." dedi.