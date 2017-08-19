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Bu araç bir lira 43 kuruşla 130 kilometre gidiyor

Munzur Üniversitesi Mühendislik fakültesi öğrencileri ve hocaları tarafından yapımı tamamlanan "Munzur" isimli araç, TÜBİTAK'ın desteklediği alternatif enerjili araç yarışlarında Tunceli'yi temsil edecek. Bir şarjla 130 kilometre sürüş yapabilme olanağı sunan araç, 130 kilometrede bir lira 43 kuruş enerji harcayacak.

19 Ağustos 2017 Cumartesi 09:26
Bu araç bir lira 43 kuruşla 130 kilometre gidiyor

Mühendislik Fakültesi önünde düzenlenen tanıtım etkinliğinde konuşan  Munzur Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ubeyde İpek, tamamlanan elektrikli aracın  üniversite öğrencilerinin katkısı ve akademik danışmanların gözetiminde  yapıldığını belirtti.Dünyanın artık petrol türevi yakıt kullanan ve çevreyi kirleten araçlardan vazgeçtiğini vurgulayan İpek, "Biz bu noktada hem ülkemizde ve dünyada kullanılan araçların çevreyi kirletmemesi, enerji tüketiminin az olması ve diğer hususlar açısında yeni araçların hizmete sokulması noktasında da ülkemizde de  birçok kurumun çalışmalar yaptığını biliyoruz. Üniversitemizde elektrik elektronik mühendisliği, makine mühendisliği, mekatronik ve endüstri mühendisliğindeki arkadaşlarımız da bu noktada çalışmaların içerisinde olduklarını biliyoruz." dedi.

Haber Tarihi: 19 Ağustos 2017 Cumartesi 09:26
  1. Munzur isimli araç
  2. TÜBİTAK
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