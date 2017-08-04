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Bu amel Kur'an'da 200 yerde zikrediliyor

Müslüman şahsiyetinin tekâmülünü ve içtimâî hizmetlerin devâmını sağlayan en mühim hususlardan biri, Allah yolunda, O’nun rızâsını tahsil gâyesiyle, mal, can ve imkânlardan infakta bulunmaktır.

04 Ağustos 2017 Cuma 22:23
Bu amel Kur'an'da 200 yerde zikrediliyor

Dînin asıl gâyesi, Allâh’ın birliğini tasdîkten sonra, zarif, hassas, derin duyuşlu insan yetiştirmek ve bu sûretle huzurlu bir cemiyet husûle getirmektir. Bu gâyenin gerçekleşmesinde, îmandan kaynaklanan şefkat ve merhamet hislerinin bir tezâhürü olan zekât ve infakların çok mühim bir yeri vardır.

İNFAK ALLAH’A ADANIŞTIR

Kur’ân-ı Kerîm’de 200 küsur yerde zikredilen infak, malın ve canın Allâh’a adanışıdır. Yâni Rabbimizin ihsân ettiği nîmetleri, yine O’nun uğrunda sarf etmektir. Buna göre Müslüman da, hem malını hem de canını büyük bir rızâ ve teslîmiyetle Allâh’a adayan insandır.

Cenâb-ı Hakk’ın esmâ-yı hüsnâsından biri de, “el-Vehhâb”dır. Yâni her zaman, her yerde ve her şeyi çok çok ve bol bol verir, karşılık beklemeden ve devamlı olarak lutfeder. Bu sebeple bütün mahlûkâtı da “verme, infâk ve ikrâm etme” tabiatıyla yaratmıştır.

Kaynak: Osman Nuri Topbaş

Haber Tarihi: 04 Ağustos 2017 Cuma 22:23
  1. infakıyla haccın kabulune vesile
  2. allah yolunda harcamak
  3. mal infakı
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