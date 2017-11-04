Sigara kadar zararlı alışkanlıklar

Sigara içme alışkanlığı ABD'de gün geçtikçe azalıyor. 1965'te yetişkinlerde yüzde 42 olan sigara kullanımı 2015'te yüzde 15'e kadar düşmüş durumda. Sigara alışkanlığı gittikçe azalırken, hayat tarzından kaynaklanan ve en az onun kadar öldürücü olabilen başka şeyler sigaranın yerini alıyor.

Yalnızlık

Sosyal medyanın yaygınlaşması ile birebir ilişkilerin gün geçtikçe azalması insanları yalnızlığa itiyor. Brigham Young Üniversitesinden Profesör Julianne Holt-Lunstad, yalnızlığın insan sağlığına günde 15 sigara içmek kadar zarar verdiğin söylüyor.

Oturmak

Tüm gün oturmanın tüm kanser türlerini artıran bir etken olduğu, 2014 yılında yapılan bir araştırma ile kanıtlanmıştı. Günde fazladan her 2 saat artan oturmanın kolon kanseri, endometrial kanser ve akciğer kanseri riskini artırdığı tespit edildi.

Az uyumak

50 ile 70 milyon arasındaki kişinin uyku bozukluğu yaşadığı düşünülen ABD'de az uyumak bir halk sağlığı problemi olarak kabul ediliyor. Dünya Sağlık Örgütü'nden Profesör Valery Gafarov'unyaptığı açıklamada yetersiz uyku, felç ve kalp krizi riskini artırıyor.

Bronzlaşmak

Hem güneşlenmek hem de solaryuma girmek, dikkatsizce yapıldığı takdirde en az sigara içmek kadar zararlı. 2014 yılında yayımlanan bir araştırmaya göre, solaryumun cilt kanserine yol açma ihtimali, sigaranın akciğer kanserine yol açma ihtimalinden daha fazla.

Sağlıksız beslenme

İşlenmiş, aşırı yağlı, şeker yüklü gıdaların insanları ölümcül hastalıklara sürükleyen potansiyel tehlikeler olduğu bilinen bir gerçek. Hatta bu risklerin yüksekliği sigarayla aynı seviyede. 2016'ya yapılan bir araştırmaya göre; alkol, uyuşturucu, korunmasız seks ve sigaradan kaynaklanan ölümlerin toplamı bile sağlıksız beslenmeden kaynaklı ölümlerden daha az.