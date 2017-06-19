Bu alışkanlıklar böbrekleri bitiriyor

Vücudumuzdaki fasulyeye benzeyen organlarımız böbrekler, kanı filtreler, metabolizmanın atık ürünlerinin atılmasını sağlar.

Vücudun asit baz dengesini düzene sokar, vücudun sıvı elektrolit dengesini düzenler, kan basıncını ve kan hacmini düzenler,gerekli hormonları ve enzimleri üretir.

Böylesine önemli olan bir organın zarar görmesi de sağlığımızı olumsuz yönde etkiler. Günlük yaşantımızda yaptığımız bazı hatalar da böbreklerin zarar görmesine neden olabilir.

Peki, yapılan hangi yanlışlar böbrek sağlığını bozar? İşte merak edilenler…

Aşırı protein tüketimi

Fazla protein tüketimi, fazla amonyak üretir. Böbrek ise bunu nötralize etmek için aşırı çalışır ve böylece yavaş yavaş güçten düşer.

Tuz

Tuz, böbrek yetmezliğine katkıda bulunan en büyük yardımcıdır. Çok fazla tuz tüketilmesi, vücut elektrolitlerini ve kan basıncını düzenlemek için böbreklere fazla baskı uygular.

Dehidrasyon (vücudun fazla su kaybetmesi)

Dehidrasyon durumu, susuzluğu yok sayar ve vücudu kuru tutmak için böbrek fonksiyonunu durdurur. Börek düzgün bir şekilde çalışabilmek için suya ihtiyaç duyar.

Bunun için günde yaklaşık 10 bardak su içilmeli. Yeterince su tükettiğinizi anlamak için idrarınızın rengine bakmalısınız.

Sağlıklı idrar rengi sarıdır. İdrar rengindeki farklılıklar bazı hastalıkların habercisi olabilir. İdrarın rengi koyu ya da açık renk olabilir. İdrar koyu sarıysa gerektiği kadar sıvı almamışsınız demektir. Açık sarı ise çok fazla sıvı aldığınızı gösterir.

Sigara

Kan damarlarının daralması ve sertleşmesiyle bağlantılı olarak böbrekler de dahil tüm vücut organlarına kan temini olumsuz olarak etkilenir.

Alkol

Çok fazla alkol tüketimi, kandaki ürik asit düzeyini artırır. Böbreklerdeki boruların tıkanmasına ve taş oluşumuna neden olur.

İlaçlar

İlaçların kötüye kullanımı, özellikle ağrı kesici, böbreklere zarar verebilecek yan etkilere yol açabilir.

Öte yandan, özellikle kan basıncı ve diyabet için reçete edilen bazı ilaçların doğru dozda ve doğru şekilde alınması gerekir. Doğru alınamaması böbrek yetmezliğine neden olabilir.

B6 vitamini eksikliği

Maryland Üniversitesi’nde yapılan bir araştırma, B6 vitamini eksikliğinin böbrek taşı riskini artırdığını gösterdi.

Bu vitamin kaynakları arasında ayçiçeği tohumları, Antep fıstığı, nohut, balık ve nişastalı sebzelerde bulunur.