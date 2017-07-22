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Bu alanda eleman ihtiyacı var!

Prof. Dr. Tekin, sivil havacılıkta eleman ihtiyacı olduğunu ve maaşların yüksek olduğunu ifade ederek üniversite adaylarına tavsiyede bulundu.

22 Temmuz 2017 Cumartesi 10:32
Bu alanda eleman ihtiyacı var!

Selçuk Üniversitesi Sivil Havacılık Yüksekokulu Müdürü Prof. Dr. Mehmet Emin Tekin, Türkiye'de sivil havacılık sektörünün 2005'ten itibaren hızlı bir gelişme gösterdiğini belirterek, "Bugün 25 bin olan uçak sayısının 2023'te 40 bine ulaşacağı bekleniyor. Yani neredeyse 2 katı gibi bir rakam. Dolayısıyla sektör gelişmeye ve genişlemeye devam ediyor. Bu da sivil havacılık eğitimini tercih edenlerin istihdam sorunu olmayacağı anlamına geliyor" dedi.

Üniversite adaylarına tercih konusunda tavsiyelerde bulunan Tekin, 21 üniversitede sivil havacılık alanında çeşitli bölümlerde eğitim verildiğini, öğrencilerin havacılık sektörüne personel yetiştiren okulları gönül rahatlığıyla tercih edebileceklerini söyledi.

'MAAŞLAR YÜKSEK'

Tekin, "Havacılık sektörü geliştiği için şimdi de gelecekte de istihdam sıkıntısı olmayacak" diye konuştu. Sivil havacılık sektörünün, bu alanda eğitim veren bölümlerden mezun olanlara ihtiyaç duyduğunu vurgulayan Tekin, "İhtiyaç şu anda da var, gelecekte de olacak. Mezunlar yüksek maaşlar ve iyi imkanlarla çalışıyor" dedi..

Haber Tarihi: 22 Temmuz 2017 Cumartesi 10:32
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