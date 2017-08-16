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Bu akşam Fed tutanakları belli olacak

ABD Merkez Banaksı Temmuz ayı toplantısına ait tutanakları bu akşam yayınlayacak.

16 Ağustos 2017 Çarşamba 09:39
Bu akşam Fed tutanakları belli olacak

ABD Merkez Banaksı’nın (Fed), faiz oranlarını değiştirmeden bıraktığı ve tahvil portföyünü Eylül ayından itibaren en kısa sürede azaltmaya başlayabileceğini belirttiği Temmuz ayı toplantısına ait tutanakları bu akşam yayınlayacak.

Türkiye Saati ile saat 21.00’de ABD’de yayınlanacak olan Federal Açık Piyasa Komitesi (FOMC) tutanakları, portföy küçültmesinin başlatılması, faiz oranı planları hakkında ipuçları sunabilir.

Haber Tarihi: 16 Ağustos 2017 Çarşamba 09:39
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