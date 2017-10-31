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Bülent Turan: Bu ahlaksızlık CHP’de kurumsal mı?

AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan, Meclis'te, CHP'li vekil Bülent Tezcan'ın Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik sözlerine tepki gösterdi.

31 Ekim 2017 Salı 22:08

Bülent Turan "Bir ülkede diktatör olacak ve CHP Sözcüsü meydanda o konuşmayı yapacak. Bırakın bunları. 15 yıldan beri 11 seçim yaptık. Yereli, geneli, cumhurbaşkanlığı, hepsini kazandık. Milletimizin takdiri ile buradayız. Milletimiz 'git' der, gideriz" dedi. Turan konuşmasının devamında "Bu edepsizlik, bu siyasi ahlaksızlık bir kurumu bağlamaz. Ancak bu kurum o şahsa sahip çıkarsa kurumu da bağlar. Bu şahsın yaptığı siyasi ahlak dışı ithamı CHP kurumsal olarak kabul ediyorsa diyecek lafım yok zaten. O zaman da bizim hem kuruma hem o şahsa çok daha öte ifadeler kullanma hakkımız doğacaktır. CHP'ye yakışan Mustafa Kemal'in partisine yakışan siyasi edeptir" ifadelerini kullandı.

Haber Tarihi: 31 Ekim 2017 Salı 22:08
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