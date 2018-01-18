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Bu ahlaksızlığa kim dur diyecek?

Ağına düşürdüğü genç kızları, sapkın emellerine alet ederek büyük bir ahlaksızlık örneği sergileyen Adnan Oktar'a ne zaman dur denileceği merak ediliyor.

18 Ocak 2018 Perşembe 19:52
Bu ahlaksızlığa kim dur diyecek?

Dini istismar ederek yaptığı müstehcen yayınlarla toplum tarafından tanınan Adnan Oktar, yine bir skandal iddiayla gündeme geldi. Avusturya'da yaşayan 44 yaşındaki Elvan Koçak adlı vatandaş, Oktar'ın 17 yaşındaki 2 kızını bir otelde alıkoyduğunu iddia etti.

GENÇ KIZLARI SAPIK EMELLERİNE ALET EDİYOR

Oktar, ailelerinden kopardığı genç kızları sapık emellerine alet ederek kızların hayatını karartıyor. Kendi televizyon kanalında ağına düşürdüğü kızları ahlak dışı giyindirerek reyting arttırmaya çalışan Oktar, bu kızları kullanarak dini de istismar ediyor.

KIZLARI İÇ ÇAMAŞIRLARIYLA DANS ETTİRDİ

A9 TV'de yaptığı pavyon havasındaki çalgılı programlarda, yanında bulunan yarı çıplak kızlarla ayetlerden ve hadislerden bahseden Oktar, daha da ileri giderek kızları iç çamaşırlarıyla dans ettiriyor. Oktar, önünde dans eden genç kızlara karşı sapkın bakışlarıyla dikkat çekiyor.


YILBAŞINDA DANSÖZ OYNATIP EĞLENDİ

Evinde Hristiyan geleneği Noel kutlamalarını da yapan Oktar, o gece dansöz oynatarak eğlendi.


'VİYANALI BABA KIZLARINI SKANDAL TV SHOW'UNDA BULDU'

Viyana'da yaşayan Elvan Koçak, uzun zamandır haber alamadığı 17 yaşındaki reşit olmayan ikiz kızlarını Adnan Oktar'ın programında gördüğünü iddia ederek, Kartal Adliyesi'ne gidip Adnan Oktar hakkında suç duyurusunda bulundu. Konu Türkiye basınında geniş yer bulduğu gibi Avusturya basınında çoğu gazete ve televizyon kanalının manşetinde yer aldı. Österrecih gazetesi, Viyana Manşet Haber sayfası kaynağı ile "Viyanalı baba kızlarını skandal tv Show'unda buldu" başlığıyla haberi okurlarına duyurdu.


RTÜK OKTAR'IN KANALINA NEDEN DOKUNAMIYOR?

Adnan Oktar'ın bu haberle gündeme gelmesinin ardından ise akıllara, televizyon yayınlarını denetlemesi için kurulan RTÜK'ün, Oktar'ın kanalındaki skandal yayınlara neden müdahale etmiyor? sorusu geldi. Sözde yaptığı programlarda dini anlatan Oktar'ın İslam diniyle uzaktan yakından alakası olmayan davranışlarına RTÜK'ün göstermelik cezalar dışında müdahale etmemesi toplum tarafından tepkiye neden oldu.

RTÜK 6112 SAYILI KANUNUN GEREĞİNİ YERİNE GETİRMİYOR

6112 sayılı Radyo ve Televizyonların Kuruluş ve Yayın Hizmetleri Hakkında Kanunun 8. maddesi ile RTÜK'e 'müstehcen' yayınlara yaptırım uygulama hakkı verildi. Adnan Oktar'ın sözde dini anlattığı programlarında iç çamaşırlarıyla 'kedicikler' olarak adlandırdığı kızları dans ettirmesine bile bir ceza uygulanmaması, duyarlı Müslümanlar tarafından '6112 sayılı kanunun uygulanması için daha ne olması gerekir' dedirtti.

 

Haber Tarihi: 18 Ocak 2018 Perşembe 19:52
  1. adnan oktar
  2. a9 tv
  3. Elvan Koçak
  4. Ahlaksızlık
  • AbdullahAbdullah7 dk önce
    Adnan hocamıza dokunabilecek bir güç yeryüzünde yoktur. Yaşayanların en hayırlısı ve takva sahibidir. Buradan iftira edenlere mehdi hazretlerinde af diliyorum. Cehennemde işiniz zor.
  • AyşeAyşe23 dk önce
    Nerde kadın hakları savunucuları. Bunlar tüm kadınların adını lekeleyen kişiler. Birde Allah’ın adını kullanıyorlar.
  • haydarhaydar30 dk önce
    Bu da bişi nerdeyse her gıdaya domuz etini serbest eden, parasını faize yatıran dinayeti var bu var ülkede dini bir silah gibi kullanıp, dinin gereği olan yaşamın dışında uygulamara giden din tüccarıdır, arkasından gidenlerin ise imanı eksiktir...
  • reterete31 dk önce
    siz ve sizin gibi düşünen akapebaşımızdaolduğumüddetçe siz böyledini sapıklıklara göz yumdugunuz müddetçe önlenemez
  • HaYaHaYa35 dk önce
    Böyle birhaber sitesinde bu tür haberleri görsel kullanmadan verirsiniz daha iyi olur.MÜSLÜMAN dediğin her ayrıntıyı düşünmeli!
  • Ali kocAli koc41 dk önce
    Bu pisligi buzlamak bile cozum degil haber yapmayin yahu!?!?
  • Allahın bir kulu Allahın bir kulu 43 dk önce
    Bu iş senelerdir böyle bunu gören hşçmi hükümet yetkilisi olmadı. RTÜK ne işe yarar. Bu ülkede en işe yaramaz kurul rtük. Bir de bu işi din üzerinden yapıyorlar ya. Bu hangi anlayışa sığıyor.
  • AhmetAhmet46 dk önce
    Rtük anca uyusun boş işlerle uğraşsın.
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