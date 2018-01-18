Bu ahlaksızlığa kim dur diyecek?

Dini istismar ederek yaptığı müstehcen yayınlarla toplum tarafından tanınan Adnan Oktar, yine bir skandal iddiayla gündeme geldi. Avusturya'da yaşayan 44 yaşındaki Elvan Koçak adlı vatandaş, Oktar'ın 17 yaşındaki 2 kızını bir otelde alıkoyduğunu iddia etti.



GENÇ KIZLARI SAPIK EMELLERİNE ALET EDİYOR

Oktar, ailelerinden kopardığı genç kızları sapık emellerine alet ederek kızların hayatını karartıyor. Kendi televizyon kanalında ağına düşürdüğü kızları ahlak dışı giyindirerek reyting arttırmaya çalışan Oktar, bu kızları kullanarak dini de istismar ediyor.



KIZLARI İÇ ÇAMAŞIRLARIYLA DANS ETTİRDİ



A9 TV'de yaptığı pavyon havasındaki çalgılı programlarda, yanında bulunan yarı çıplak kızlarla ayetlerden ve hadislerden bahseden Oktar, daha da ileri giderek kızları iç çamaşırlarıyla dans ettiriyor. Oktar, önünde dans eden genç kızlara karşı sapkın bakışlarıyla dikkat çekiyor.





YILBAŞINDA DANSÖZ OYNATIP EĞLENDİ



Evinde Hristiyan geleneği Noel kutlamalarını da yapan Oktar, o gece dansöz oynatarak eğlendi.





'VİYANALI BABA KIZLARINI SKANDAL TV SHOW'UNDA BULDU'

Viyana'da yaşayan Elvan Koçak, uzun zamandır haber alamadığı 17 yaşındaki reşit olmayan ikiz kızlarını Adnan Oktar'ın programında gördüğünü iddia ederek, Kartal Adliyesi'ne gidip Adnan Oktar hakkında suç duyurusunda bulundu. Konu Türkiye basınında geniş yer bulduğu gibi Avusturya basınında çoğu gazete ve televizyon kanalının manşetinde yer aldı. Österrecih gazetesi, Viyana Manşet Haber sayfası kaynağı ile "Viyanalı baba kızlarını skandal tv Show'unda buldu" başlığıyla haberi okurlarına duyurdu.





RTÜK OKTAR'IN KANALINA NEDEN DOKUNAMIYOR?

Adnan Oktar'ın bu haberle gündeme gelmesinin ardından ise akıllara, televizyon yayınlarını denetlemesi için kurulan RTÜK'ün, Oktar'ın kanalındaki skandal yayınlara neden müdahale etmiyor? sorusu geldi. Sözde yaptığı programlarda dini anlatan Oktar'ın İslam diniyle uzaktan yakından alakası olmayan davranışlarına RTÜK'ün göstermelik cezalar dışında müdahale etmemesi toplum tarafından tepkiye neden oldu.



RTÜK 6112 SAYILI KANUNUN GEREĞİNİ YERİNE GETİRMİYOR



6112 sayılı Radyo ve Televizyonların Kuruluş ve Yayın Hizmetleri Hakkında Kanunun 8. maddesi ile RTÜK'e 'müstehcen' yayınlara yaptırım uygulama hakkı verildi. Adnan Oktar'ın sözde dini anlattığı programlarında iç çamaşırlarıyla 'kedicikler' olarak adlandırdığı kızları dans ettirmesine bile bir ceza uygulanmaması, duyarlı Müslümanlar tarafından '6112 sayılı kanunun uygulanması için daha ne olması gerekir' dedirtti.