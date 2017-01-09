Bu ahlaksızdan hesap sorulsun

YAVUZ SELİM / İSTANBUL - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a yönelik gazeteci kimliğinin arkasına saklanılarak yapılan hakaretler küfür boyutuna ulaştı. Kenan Akkuş isimli bir “gazeteci”nin, sosyal medyada ve yönettiği haber sitesinde başta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başta olmak üzere devlet erkânına galiz küfürler savurması tepkiyle karşılandı.

ERDOĞAN DÜŞMANLIĞI İLE AHLAKSIZLIĞIN DİBİNE VURDU

Eskişehir’de gazetecilik yapan, yönettiği “Esrehber” isimli haber sitesini kanalizasyona çeviren Kenan Akkuş’un yazıları “ağzı bozuk siyasetin böylesi” dedirtiyor. Kin ve nefret patlaması yaşayan Kenan Akkuş, bir haberinde AK Partili milletvekillerinin Pensilvanya’da Fetullah Gülen’i ziyaret ettiğini iddia eden bir fotoğrafa yer veriyor. Akkuş’ın haberine attığı başlık ise “Ey beyni tümörlü, g… kanserli Tayyip”. Akkuş, içerikte ise şu ahlaksız ifadeleri kullanıyor: “Fotoğraflarla belgelenen AKP Milletvekili Fetö teröristlerini cezaevine sokmazsan… Senin ta ananı, avradını, kızını, gelinini… Anladın sen onu!”

Küfürbaz Akkuş, 17 Aralık 2016’da Esrehber haber sitesi ve Facebook adresinden yaptığı paylaşımda FETÖ tarafından yayınlanan ses kayıtlarını paylaşarak, “17-25 Aralık yolsuzluk haftamız kutlu olsun. Bombalar eşliğinde, şehid cenazelerinde Tayyip ve çetesinin sülalesine saygı ve selamlarımızı sunarak kutluyoruz” ifadelerini kullanıyor. Görsel olarak ise “İşte baş hırsız” ifadelesinin yer aldığı Tayyip Erdoğan görseli kullanıyor.

ERDOĞAN’A AÇIKÇA TEHDİT

Gazeteci kimliğini kullanan Akkuş, eski Maliye Bakanı Kemal Unakıtan’ın vefatının ardından yaptığı paylaşımda “Kemal Unakıtan isimli hırsızı da uğurladık bir paket g... pamuğuyla” diyor. Konuyu yine Erdoğan nefretine getiriyor. Fotoğraf olarak ise Saddam, Kaddafi ve Erdoğan görsellerinin yan yana geldiği altlarında ise şu tehdit ifadelerinin yer aldığı kareyi kullanıyor: “Saddam: Devrik diktatör 40 yıl saltanat sürdü. Asılarak öldürüldü. Kaddafi: Devrik diktatör 40 yıl saltanat sürdü taşlanarak öldürüldü. Erdoğan: Çiçeği burnunda 14 yıldır saltanatta. Akıbeti meçhul.”

KÜFÜRSÜZ PAYLAŞIMI YOK!

Miladi yılbaşı gecesindeki Ortaköy saldırısının ardından ise Akkuş, “20 gün sonra yine Beşiktaş’ta katliam. Bu defa IŞİD denilen terör örgütü vurdu. Katil Tayyip’in 3 bin TIR mühimmat gönderdiği terör örgütü…” sözlerini paylaşıyor. Fotoğrafta ise Cumhurbaşkanı Erdoğan, Başbakan Yıldırım ve MHP Lideri Bahçeli’nin bir arada olduğu kareyi kullanıyor. Akkuş’un fotoğrafa yazdığı skandal sözler şunlar: “Tüm dünya 2017’ye huzur içinde girerken bizi yöneten vatan hainlerinin katkılarıyla Beşiktaş yine kana bulandı. MİT’imiz it oğlu it olmuş!”

EMİNE ERDOĞAN’A DA AHLAKSIZ SÖZLER

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan’ı da hedef alan ahlaksız Kenan Akkuş, Afyonkarahisar’daki Emine Erdoğan İlim ve Kültür Merkezi’nin açılışındaki bir fotoğrafı da küfür malzemesi olarak kullandığı görülüyor. Emine Erdoğan’ın minik ilim talebeleriyle olan fotoğrafını paylaşan ahlaklsız Akkuş, “Tespih tanelerinin kaç tanesi AKP’li büyüklerince taciz ve tecavüz edilmiş dersiniz?” ifadelerini kullanıyor.

BU ADAMA KİM İZİN VERİYOR

Akıl hastası olduğu öne sürülen, 120 gün Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi’nde yatmış olan ancak “deli”lik iddialarını yayınladığı bir belge ile reddeden edeb yoksunu Kenan Akkuş’un sosyal medya adresinin neden kapatılmadığı, küfür yuvası olan haber sitesinin nasıl “özgürce” yayın yapabildiği ve Cumhurbaşkanı ile devlet büyüklerine yönelik alçak küfürlere imkan tanındığı büyük merak konusu.