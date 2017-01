Bu ahlâksız filme izin vermeyin

HARUN SEKMEN / İSTANBUL - Dahaönce FETÖ elebaşı Fetullah Gülen’i öven bir film çeken, Güneşi gördüm isimli filmi ile sapkın homoları doğal gibi gösteren, sanatçı kimliğinin ardına saklanarak PKK propagandası yapan Mahsun Kırmızıgül şimdi de Müslümanlara hakaret içeren bir film çekti. Vezir Parmağı ismini verdiği son filminde İslami değerlerle ve Müslümanlarla aleni bir şekilde dalga geçti. Şarkıcılıktan yönetmenliğe geçen ve her fırsatta terör örgütlerinin ağzıyla konuşmaktan çekinmeyen Kırmızıgül’ün, Müslümanlara hakaret içeren sahnelerle dolu olan filminin fragmanı bile büyük tepki çekti. Sosyal medyada başlatılan kampanya ile 25 Ocak’ta gösterime girmeye hazırlanan filmin yayınlanmaması için 43 bin imza toplandı.

AHLÂKSIZ FİLME ÖFKE YAĞDI

Eski Türkiye artıklarının, Müslüman Anadolu Milleti’nin değerlerini kendi kirli ideolojileri uğruna yok etmek için kullandıkları, “sanat ve sinema ile Müslümanlara hakaret” metodu terör örgütlerin son dönemdeki gözde yönetmeni Mahsun Kırmızıgül eli ile halen devam ediyor. FETÖ elebaşısı Fetullah Gülen’in propagandasının yapıldığı New York’ta Beş Minare isimli filmden sonra kariyerinde hızlı bir yükselişe geçen Kırmızıgül, yönetmenliğini yaptığı son filmi Vezir Parmağı ile Müslümanlara ve İslami değerlere kin kustu. 28 Şubatçı bir zihniyetle sakallı cübbeli erkeklerin sapkın gösterildiği, iffet abidesi örtülü kadınlarımızın hafifmeşrepmiş gibi lanse edildiği ve cinsel öğelerin oldukça yoğun bir şekilde işlendiği, “ahlaksız” filmin fragmanı dahi büyük tepki çekti. Sosyal medya üzerinden bir kampanya başlatan şuurlu vatandaşlar, 25 Ocak’ta gösterime girmeye hazırlanan filmin yayınlanmaması için 43 bin imza topladı.

İSLÂMİ DEĞERLERE HAKARET EDİLİYOR

Fragmanı yayınlanan filmde Müslümanların kurmuş olduğu en büyük devlet olan Osmanlı imparatorluğunun sosyal yapısı tahrif edilerek dalga geçiliyor. Ayrıca yedi yüz yıl boyunca cihana hükmetmiş bir imparatorluğun acizmiş gibi göstermek için her türlü kirli propaganda yapılıyor. Döneminin en büyük ordusu olan ve her türlü teknik donanıma sahip Osmanlı Ordusu’nda hamalları savaştırarak çarpıtmaya giden Kırmızıgül, böylece dünyaya adalet dağıtmış bir devleti acizmiş gibi göstermeye çalışıyor. Çekmiş olduğu filmlerin birçoğunda gayri ahlaki öğeleri sıkça kullanan ve hatta eşcinselliği meşru gibi gösteren Kırmızıgül’ün son filmi için, sosyal medyada, “İslami kıyafetler içerisinde, şalvar, cübbe, çarsaf vs kıyafetlerle kura çekiliyor. Kim kime çıkarsa birbirleriyle bir geceliğine birlikte olunuyor” yorumları yapıldı. Filmin gösterime görmemesi için başlatılan imza kampanyasına destek çağrısı yapıldı.

GEZİ PROVOKASYONUNDA YER ALAN SANATÇILAR KADRODA

Her fırsattaPKK ağzı ile konuşan ve devletin çocuk katlettiği iftirasını atacak kadar ileri giden Kırmızıgül’ün İslam’a hakaretlerle dolu filminin kadrosundaki isimler ise dikkat çekici. Oyuncu kadrosu arasında Gezi parkı darbesi teşebbüsünde ön saflarda bulunan isimler de yer alıyor. Filmde, Ali Sürmeli, Selim Bayraktar, Peker Açıkalın, Orçun Kaptan, Levent Sülün, Rana Cabbar, Metin Yıldız, Talât Bulut, Altan Erkekli, Cihat Tamer, Nuri Alço, Muhammed Cangören, Hayrettin Karaoğuz, Yasemin Yalçın, Gülben Ergen, Ece Uslu, Derya Şensoy, Meral Çetinkaya, Aydan Burhan, Güner Özkul Fatoş Seymen, Suna Selen ve Defne Yalnız rol alıyor.