Bu ağaç sadece Türkiye’de var!

Günnük ağacı yalnız Marmaris-Köyceğiz arasında, bir de Gökova’nın kimi kıyılarında bulunur. Yeryüzünde başka hiçbir yerde yoktur.

Bu ağaç sadece Türkiye’de var!
Eklenme: 01 Ocak 2017, 15:37
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Günnük ağacı yalnız Marmaris-Köyceğiz arasında, bir de Gökova’nın kimi kıyılarında bulunur. Yeryüzünde başka hiçbir yerde yoktur.

Ülkemizde bu ağacın sığala yağı çıkartılıp, tonlarcası Avrupa’nın birçok lavanta fabrikasına satılır, yani ihraç edilir.

Günnük yağının fazla bir kokusu yoktur. Ama radyolarda hoparlörler sesi büyütür.

Hoparlörün sesi büyüttüğü gibi, günnük ağacının yağı da kokuyu büyütür.

Örneğin bir damla gülyağı beş kilo sığala yağına dökülünce, beş kilonun beş kilosu da gülyağı olur.

 
EtiketlerGünnük ağacısadece Türkiye'de olan ağaç günnük
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