Bu ağaç sadece Türkiye’de var!

Bu haber 21.395 kez okundu

Günnük ağacı yalnız Marmaris-Köyceğiz arasında, bir de Gökova’nın kimi kıyılarında bulunur. Yeryüzünde başka hiçbir yerde yoktur.

Ülkemizde bu ağacın sığala yağı çıkartılıp, tonlarcası Avrupa’nın birçok lavanta fabrikasına satılır, yani ihraç edilir.

Günnük yağının fazla bir kokusu yoktur. Ama radyolarda hoparlörler sesi büyütür.

Hoparlörün sesi büyüttüğü gibi, günnük ağacının yağı da kokuyu büyütür.

Örneğin bir damla gülyağı beş kilo sığala yağına dökülünce, beş kilonun beş kilosu da gülyağı olur.