Bu adamın adı 'Adam'

İlçeye bağlı Süleymanbeyler köyünde market ve restoran sahibi Satılmış Araç (60), AA muhabirine yaptığı açıklamada, Satılmış adı taşımasına karşın bölgede "Adam" olarak tanındığını, market ve restoranın adlarına da aynı ismi koyduğunu belirtti.

Esas ismi olan Satılmış'tan dolayı zaman zaman eleştiriler aldığını ifade eden Araç, şunları söyledi:

"Satılmış diye bir şey mi olur?' diyorlardı. Soyismim de Araç olunca, bir araç, vasıta gibi görüyorlardı. Yaklaşık üç ay önce mahkemeye isim değişikliği için başvuruda bulundum. Mahkemede nüfus memuru itiraz ederek, 'böyle bir isim olamaz' dedi. Hakim de şahit getirmemi istedi. Köyümüzden Metin Topçu isimli arkadaşımı şahit olarak getirdim. 'Herkes bunu, adam diye çağırıyor.' dedi. Hakim Bey de ismimi onayladı."

Araç, Türkiye'de ismi "Adam" olan hiçkimseyi duymadığını ve böylelikle Türkiye'de bir ilk olabileceğini sözlerine ekledi.