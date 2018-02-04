Bu adam kim! Takımına transfer edilen oyuncuyu teknik direktörü tanımadı...
Hollanda Ligi takımlarından Sparta Rotterdam'ın tecrübeli teknik direktörü Dick Advocaat, yeni transfer Jannik Huth'u tanımadığını belirtti.04 Şubat 2018 Pazar 12:58
Hollanda Ligi takımlarından Sparta Rotterdam'da görev alan Fenerbahçe'nin eski teknik direktörü Dick Advocaat, transfer hakkında şaşırtan açıklamalarda bulundu.
Emekli olduğunu açıkladıktan sonra Sparta Rotterdam'ın başına geçen Hollandalı teknik adam, devre arası transfer döneminde Mainz'den transfer edilen Jannik Huth'u tanımadığını söyledi.
''BU ADAM KİM?''
Advocaat, ''Bu adam kim, tanımıyorum. Artık her şey menajerler üzerinden dönüyor ama scout sistemi ile yapılmalı. Bu transfer de menajerler üzerinden yapılmıştır'' sözlerini kullandı.
Kaynak:Sporx
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