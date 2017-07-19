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Bu 7 ilde yaşayanlar dikkat… Meteoroloji’den ‘çok kuvvetli’yağış uyarısı!

Yapılan son değerlendirmelere göre; yurdun kuzey kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Marmara'nın doğusu, Batı ve Orta Karadeniz, Doğu Karadeniz kıyıları, Eskişehir ve Çankırı çevreleri ile Ankara'nın kuzeybatı kesimlerinin sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Zonguldak, Bartın, Kastamonu ve Karabük çevrelerinde kuvvetli, Kocaeli, Sakarya ve Düzce çevrelerinde kuvvetli ve yer çok kuvvetli olması bekleniyor.

19 Temmuz 2017 Çarşamba 09:22
Bu 7 ilde yaşayanlar dikkat… Meteoroloji’den ‘çok kuvvetli’yağış uyarısı!

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığının kuzey ve iç kesimlerde 3 ila 6 derece azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor. Rüzgar, genellikle kuzey yönlerden, güneydoğu kesimler ile Akdeniz'in kıyılarında batı ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara ve Ege kıyıları ile Orta Karadeniz kıyılarında kuvvetli (30-60 km/sa) olarak esmesi bekleniyor. Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

  Ankara: Parçalı yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra kuzeybatı çevreleri kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 28

  İstanbul: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 28

  İzmir: Az bulutlu 32

  Bursa: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 27

  Adana: Az bulutlu ve açık 36

  Antalya: Az bulutlu ve açık 34

  Samsun: Parçalı ve yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 30

  Trabzon: Parçalı ve yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 28

  Erzurum: Parçalı ve az bulutlu 33

  Diyarbakır: Az bulutlu ve açık 41

Haber Tarihi: 19 Temmuz 2017 Çarşamba 09:22
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