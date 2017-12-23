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‘Bu 128 ülke artık Filistin’i de tanısın’

AK Parti Ardahan Milletvekili Orhan Atalay, “Kudüs lehine oy kullanan 128 ülke, Filistin devletinin bağımsızlığını da kabul etmeli” dedi.

23 Aralık 2017 Cumartesi 03:07
‘Bu 128 ülke artık Filistin’i de tanısın’

İslam İşbirliği Teşkilatı Parlamento Birliği (İSİPAB) Türk Grubu Başkanı ve AK Parti Ardahan Milletvekili Orhan Atalay, “Kudüs lehine oy kullanan 128 ülke, Filistin devletinin bağımsızlığını da kabul etmeli” dedi.

Tahran’daki toplantıda Türkiye’ye temsilen katılan Atalay, şöyle devam etti: “Etkin devletlerin ciddi adım atmaları gerekir, atacakları adım çok açıktır. İstanbul’da Türkiye’nin önderliğinde atılan adımı takip etmektir. Güvenlik Konseyinde yer alan ülkelerden 2-3’ü, ‘büyükelçiliğimizi Kudüs’te açacağız’ dediği zaman 1947’den beri gittikçe şımarıklığını artıran İsrail’e ciddi bir tokat olarak iner.”

 

Yeni Akit Gazetesi

Haber Tarihi: 23 Aralık 2017 Cumartesi 03:07
  1. http://www.yeniakit.com.tr/etiket/
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