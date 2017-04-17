BTK'nın 16 Nisan teyakkuzu sonuç verdi

16 Nisan referandum günü ulaşım ve iletişimde herhangi bir aksaklık yaşanmaması için, Ulaştırma Bakanlığı ve BTK’nın özel önlemler aldığını biliyoruz. Referandumda iletişim ve güvenliğin sağlanması için protokol hazırlandığı ve bu kapsamda BTK’nın kriz merkezi kurduğu açıklanmıştı.

Siber saldırı olasılığına karşı Beyaz Hackerlar'ın görev başında olacağı ifade edilmiş ve kriz merkezinin çalışmalarını bizzat BTK Başkanı Ömer Fatih Sayan’ın yürüteceği açıklanmıştı.

Bu doğrultuda Türksat, Türk Telekom, Turkcell ve Vodafone’un oluşturduğu ekipler 16 Nisan’da iletişimde süreklilik için fiziksel caydırıcılığı sağlayacak güvenlik tedbirleri aldı.

Görünen o ki BTK’nın referandum için aldığı tedbirler işe yaradı. Zira önceki seçim ve referandumların aksine 16 Nisan’da iletişimde herhangi bir aksaklığın yaşanmadığı göze çarptı.

BTK Başkanı Ömer Fatih Sayan da iletişim anlamında herhangi bir sorun yaşanmadığını aktardı ve görev yapanlara teşekkür etti:

“Güvenli iletişim ve aksamayan haberleşme süreci içinde bir seçim yaşadık. Görev yapan herkese Ülkem ve kurumum adına teşekkür ediyorum.”

(Yeni Şafak)