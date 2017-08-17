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BTK başkanından önemli açıklama

17 Ağustos Depremi'nin 18'inci yıldönümünde konuşan BTK Başkanı Dr. Ömer Fatih Sayan, "Olası bir depremde iletişimin kesintisiz sürmesi için tüm önlemleri alıyoruz" dedi.

17 Ağustos 2017 Perşembe 16:00
BTK başkanından önemli açıklama

Bugün 17 Ağustos Depremi'nin 18'inci yıldönümü. Merkez üssü Kocaeli'nin Gölcük ilçesi olan, saat 03.02'de meydana gelen ve yaklaşık 45 saniye süren 7.4 büyüklüğündeki deprem, 17 bin 480 kişinin ölümüne, 23 bin 781 kişinin yaralanmasına neden olmuştu. O gün yaşanan en büyük sıkıntılardan biri de kişilerin iletişim konusunda yaşadığı problemlerdi. İnsanlar saatlerce birbirlerine ulaşamamış, yakınlarından haber alamamıştı.

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) Başkanı Dr. Ömer Fatih Sayan, 17 Ağustos Depremi'nin 18'inci yıldönümünde o gün yaşanan iletişim sıkıntısına ilişkin "Olası bir depremde iletişimin kesintisiz sürmesi için tüm önlemleri alıyoruz" dedi.

Afet durumlarında nasıl haberleşileceği konusunda hem operatörlerini bilgilendirdiklerini, hem de acil durum planları çerçevesinde tüm önlemleri aldıklarını ifade eden Dr. Sayan, "Geçtiğimiz günlerde İstanbul'da çok yoğun yağmur ve dolu yağışı sonucunda sel afeti oldu. Sel, deprem ve bunun gibi doğal afetleri nasıl atlatacağımızı, bu alanları nasıl kullanabileceğimizi ve afet durumunda operatörlerimizin nasıl davranması gerektiğini çok net bir şekilde tanımlıyoruz. Ege Bölgesi'nde son günlerde oldukça fazla deprem oldu. Biz bu depremleri anlık takip ediyoruz. İletişimin kesilmediğini ve sağlıklı bir şekilde devam ettiğini gözlemliyoruz. Tabii ki afet durumunda ne ile karşılaşacağımızı bilemeyiz ancak biz iletişimin kesintisiz sürmesi için tüm önlemleri alıyoruz" diye konuştu. 

15 TEMMUZ'DA İLETİŞİM HEDEF ALINDI

15 Temmuz'da, darbecilerin özellikle iletişim kanallarını da hedef aldığını hatırlatan Dr. Sayan, "Çünkü iletişim olmazsa başarıya ulaşmaları daha kolay olacaktı. Ancak o anda da iletişim kesintisiz bir şekilde sürdü. Biz böyle durumlara karşı hazırlıklıyız. Ama hazırlıklı olmak yetmez, rehavete kapılmadan her geçen gün önlemlerimizi daha da artırmalıyız" dedi.

Haber Tarihi: 17 Ağustos 2017 Perşembe 16:00
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