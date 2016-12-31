Bruma'ya benzeyen futbolcu Galatasaray'a geliyor!

Bu haber 1.968 kez okundu

Sarı-kırmızılı takım PAOK'ta forma giyen kanat oyuncusu Garry Rodrigues'i kadrosuna katıyor. 26 yaşındaki oyuncuyla her konuda anlaşan Galatasaray yönetimi, kulübeyle yapılan görüşmelerde de sona yaklaştı. PAOK takımı sarı-kırmızılıların 3 milyon euroluk teklifine evet dediği öğrenildi.

Transfer Yunanistan'da büyük ses getirdi!

Transferi haber yapan Forza gazetesi, "Yunanistan Ligi'nin en iyi oyuncularından olan Garry Rodrigues Galatasaray'a gidiyor" ifadesiyle manşetinden okuyucularına duyurdu. Yapılan anlaşmanın birkaç gün içerisinde resmileşmesi bekleniyor.