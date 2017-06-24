Bruma'dan pişman eden goller

Leipzig'in 12,5 milyon euro + bonuslar karşılığında kadrosuna kattığı Bruma, Portekiz'in Makedonya'yı 4-2 yendiği maçta 2 gol attı. Maçın yıldızı seçilen Bruma'nın kendi adına Makedonya ağlarına attığı ilk gol ise geceye damga vurdu. Turnuvada toplamda 3 gole ulaşan Portekizli yıldız için şimdiden "Ucuza gitti" yorumları yapılmaya başlandı bile.