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Bruma'dan pişman eden goller

Galatasaray'ın Leipzig'e toplam 15 milyon euroya sattığı Portekizli futbolcu Bruma, Milli Takım'da gollerini atmaya devam ediyor.

24 Haziran 2017 Cumartesi 12:26

Leipzig'in 12,5 milyon euro + bonuslar karşılığında kadrosuna kattığı Bruma, Portekiz'in Makedonya'yı 4-2 yendiği maçta 2 gol attı. Maçın yıldızı seçilen Bruma'nın kendi adına Makedonya ağlarına attığı ilk gol ise geceye damga vurdu. Turnuvada toplamda 3 gole ulaşan Portekizli yıldız için şimdiden "Ucuza gitti" yorumları yapılmaya başlandı bile.

Haber Tarihi: 24 Haziran 2017 Cumartesi 12:26
  1. Bruma
  2. Galatasaray
  3. Leipzig
  4. Portekiz
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