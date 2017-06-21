Bruma ayağından mermi çıkardı
Galatasaray'dan Leipzig'e transfer olan Portekizli futbolcu Bruma, 21 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası'nda müthiş bir gole imza attı.21 Haziran 2017 Çarşamba 15:20
21 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası B Grubu'nda İspanya ile karşılaşan Portekiz'de Bruma müthiş bir gol kaydetti.
Sahadan 3-1'lik skorla yenik ayrılan Portekiz'in 77. dakikada Bruma'yla attığı gol karşılaşmaya damga vurdu.
İspanya defansının ceza sahasından uzaklaştırılmak istediği top, ceza sahası dışı sol çaprazında Bruma'nın önüne düştü ve Portekizli futbolcu sol ayağıyla gelişine düzgün vuruşa meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu.