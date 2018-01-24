Brüksel’de Zeytin Dalı Harekâtı’na destek
Belçikalı Türkler, Afrin’de başlatılan Zeytin Dalı Harekatı’nı desteklemek üzere Belçika’nın başkenti Brüksel’de toplandı.24 Ocak 2018 Çarşamba 21:04
Belçikalı Türkler, bugün yerel saat ile saat 14:00’da Avrupa Birliği (AB) kurum binasının önünde Suriye’nin Afrin bölgesindeki terör yapılanmalarına yönelik başlatılan Zeytin Dalı Harekatına destek amaçlı toplandı. Gösteriye farklı sivil toplum kuruluşlarından yaklaşık 200 kişi katıldı.
Brüksel Saint-Josse Belediye’sinden izin alınarak yapılan gösterinin iznini Saint-Josse Belediyesinin Türk Belediye Başkanı Emir Kir verdi. Olaysız biten gösteride Türkler, birlik ve beraberlik mesajı verirken Zeytin Dalı Harekatı’nın önemi vurgulandı.