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Brüksel’de Zeytin Dalı Harekâtı’na destek

Belçikalı Türkler, Afrin’de başlatılan Zeytin Dalı Harekatı’nı desteklemek üzere Belçika’nın başkenti Brüksel’de toplandı.

24 Ocak 2018 Çarşamba 21:04
Brüksel’de Zeytin Dalı Harekâtı’na destek

Belçikalı Türkler, bugün yerel saat ile saat 14:00’da Avrupa Birliği (AB) kurum binasının önünde Suriye’nin Afrin bölgesindeki terör yapılanmalarına yönelik başlatılan Zeytin Dalı Harekatına destek amaçlı toplandı. Gösteriye farklı sivil toplum kuruluşlarından yaklaşık 200 kişi katıldı.

Brüksel Saint-Josse Belediye’sinden izin alınarak yapılan gösterinin iznini Saint-Josse Belediyesinin Türk Belediye Başkanı Emir Kir verdi. Olaysız biten gösteride Türkler, birlik ve beraberlik mesajı verirken Zeytin Dalı Harekatı’nın önemi vurgulandı.

Haber Tarihi: 24 Ocak 2018 Çarşamba 21:04
  1. Brüksel
  2. Zeytin Dalı Harekâtı
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