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Brüksel'de Müslim'den utanmazca hareket!

Zeytin Dalı Harekatı'ndan hemen önce Avrupa'ya kaçan, terör örgütü PYD'nin eski elebaşısı Salih Müslim, Brüksel'de diğer teröristlerle birlikte Türkiye aleyhinde propaganda yapıyor.

14 Şubat 2018 Çarşamba 21:43
Brüksel'de Müslim'den utanmazca hareket!

Terörist yuvası haline gelen Brüksel, yine akıl almaz bir sahtekarlığa sahne oldu.

AB, dünyanın gözü önünde bir teröriste yalan fotoğrafla, Türkiye aleyhine propaganda yaptırdı.

"TÜRKİYE SİVİLLERİ ÖLDÜRÜYOR DİYEREK DOĞU GUTA FOTOĞRAFI GÖSTERDİ"

Avrupa Birliği'nin (AB) başkenti Brüksel'de basın toplantısı düzenleyen terör örgütü PYD/PKK'nın elebaşlarından Müslim">Salih Müslim’in “Türkiye’nin sivilleri öldürdüğü” iftirasıyla yaptığı konuşmasında kullandığı fotoğrafın Esed rejiminin Doğu Guta’daki hava saldırısından kaçan sivillere ait olduğu ortaya çıktı.

FOTOĞRAF TEKRAR TEKRAR GÖSTERİLDİ

Müslim, Brüksel Basın Kulübü'ndeki toplantısında, "Türkiye'nin Afrin'de sivilleri hedef aldığı" yalanını sıklıkla yinelerken, sunumunu yaptığı panoya Esed rejiminin 8 Şubat'ta Doğu Guta'daki hava saldırısında kaçan sivillere ait AFP tarafından servis edilen fotoğraf tekrar tekrar yansıtıldı.

Haber Tarihi: 14 Şubat 2018 Çarşamba 21:43
  1. http://www.yeniakit.com.tr/etiket/

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