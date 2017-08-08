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Brüksel'de bomba alarmı

Belçika'nın başkenti Brüksel'de polisten kaçan bir aracın sürcüsü, yakalandıktan sonra aracında bomba olduğunu iddia etti. Olay yerine bomba imha ekipleri çağrılırken, bölge yaya ve araç trafiğine kapatıldı, çevredeki ev ve iş yerleri boşaltıldı.

08 Ağustos 2017 Salı 23:05
Brüksel'de bomba alarmı

BRÜKSEL

Belçika'nın başkenti Brüksel'de, polis, "dur" ihtarına uymayarak kaçan bir araca ateş açarken, gözaltına alınan sürüsücünün, otomobilde patlayıcı olduğunu söylediği belirtildi.

Belçika haber ajansı Belga'ya göre, yerel saatle 17.00 civarında polis, kırmızı ışıktan geçen bir aracı takip etmeye başladı. "Dur" ihtarına uymayan araç, kaçarken bir polis otomobiline çarptı.

Polisin ateş açtığı aracın sürücüsü, Molenbeek semtinde trafikte geri geri gitmeye çalıştığı sırada başka bir polis otomobiline çarparak, durmak zorunda kaldı.

Gözaltına alınan ve kimliği açıklanmayan sürücü, polise, araçta patlayıcı olduğunu söyledi. Bunun üzerine olay yerine bomba imha ekipleri çağrılırken, bölge yaya ve araç trafiğine kapatıldı, çevredeki ev ve iş yerleri boşaltıldı.

Belçika'da yayın yapan televizyon kanalı RTL ise aracın Almanya plakalı olduğunu duyurdu.

Araçta patlayıcı madde bulunmadı

Brüksel Federal Savcılığının Belçika medyasında yer alan açıklamasında, Ruanda asıllı 36 yaşındaki sürücünün, poliste herhangi bir kaydının olmadığı ifade edildi. "Akli dengesinin yerinde olmadığı görüntüsü veren sürücünün" sözlerinin aksine, aracında patlayıcı bulunmadığı belirtildi. 

Mart 2016'da Brüksel'de havalimanı ve bir metro istasyonunu hedef alan intihar saldırılarında 32 kişi ölmüş, yaklaşık 300 kişi yaralanmıştı. Hem bu saldırı hem de Kasım 2015'te meydana gelen Paris saldırısının faillerinin birçoğunun Molenbeek'te yaşadığı açıklanmıştı.

Kaynak: AA

Haber Tarihi: 08 Ağustos 2017 Salı 23:05
  1. Almanya
  2. Belçika
  3. Brüksel
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