Brisa, Belgelendirilen Ar-Ge Merkezi ile Yatırımlarına Devam Ediyor

Son 5 yılda uluslararası pazara 1,5 milyar TL değerinde ürün ihraç eden Brisa, katma değerli ürün geliştirme ve üretme faaliyetlerine ivme kazandırmak üzere İzmit fabrikası içerisinde belgelendirilen bir Ar-Ge Merkezi kurduğunu duyurdu. Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nın teşviki ile hayata geçirilen Brisa Ar-Ge Merkezi’nin duyurusu Brisa Genel Müdürü Cevdet Alemdar’ın ev sahipliğinde, Bridgestone Corporation Başkan Yardımcısı ve Brisa Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı ve JV Yönetici Ortağı Makoto Hashimoto, Sabancı Holding Sanayi Grup Başkanı ve Brisa Yönetim Kurulu Başkanı Cenk Alper katılımlarıyla 10 Ağustos Perşembe günü Sabancı Center’da yapıldı.

Brisa, belgelendirilen Ar-Ge Merkezi ile birlikte uluslararası rekabet gücünü artıracak yenilikçi süreç ve geliştirme teknolojileriyle ihracatını güçlendirecek. Bu sayede yeni ürünleri pazarın ihtiyaç duyduğu şekilde daha kısa sürede devreye alma, yeni nesil teknolojilerle dünya standartlarında ürün geliştirme, hammadde kaynaklarını daha kısa sürede onaylama gibi kabiliyetlerini artıracak. Belgelendirilen Ar-Ge Merkezi ile Brisa, %94 olan yerli üretim oranını artıracak ve ihracatına ivme kazandıracak. Ar-Ge Merkezi, şirketin Aksaray Organize Sanayi Bölgesi’ndeki yeni nesil üretim anlayışıyla, toplam 300 milyon Amerikan Doları yatırımla kurmakta olduğu ikinci fabrikasına da hizmet edecek. Tüm bu çalışmalarıyla Brisa ülke ekonomisine ve endüstriyel birikime sunduğu katkıyı artıracak.

Brisa teknolojiyi, Türkiye topraklarında yeşertiyor

30 yıldır teknoloji ve ürün geliştirme alanına yatırım yapan Brisa, Ar-Ge yatırımlarını son üç yılda yaklaşık 50 milyon TL yatırım gerçekleştirdi.

Lastiğin emniyet, sağlamlık ve konfor anlamında yolculuğa kattığı değeri ancak teknoloji ile sürdürülebilir kılınabileceğinin farkında olduklarının altını çizen Alemdar, “Lastik, yaklaşık 80 farklı hammadde ve 20 farklı karışımdan oluşan ileri teknoloji içeren bir üründür. Brisa, Türkiye lastik sektörünün yenilik lideridir. Bugüne kadar pek çok ilke imza attı. Belgelendirilen Ar-Ge Merkezimizle bir sanayi şirketinden inovasyon şirketine dönüşüm yolculuğunda önemli bir adım daha attığımıza inanıyoruz. Son kullanıcı deneyimini önceliğimize alarak, teknoloji üretebilme yetkinliklerimizle pazarın ihtiyaçları doğrultusunda ürün geliştiriyoruz” diyerek sözlerine devam etti; “30 yıldır yatırımlarımızla teknolojiyi Türkiye topraklarında yeşertiyoruz. Bizden başka herhangi bir üreticide olmayan özel karışım teknolojisine 17 milyon Amerikan Doları yatırım yaparak, otomotiv firmalarına dünya standartlarında lastik geliştiriyoruz. Yerli tedarikçi geliştirme ve yenilikçi hammadde geliştirme süreçlerini de önceliğimize alarak her yıl 30 yeni proje geliştireceğiz. Sektörün uluslararası bağımlılığını da azaltarak, ülkemize katkı sağlamaya devam edeceğiz” şeklinde konuştu.

Brisa, Türk mühendislerinin geliştirdiği ürünlerle ihracatta vites büyütüyor…

Ar-Ge yatırımları ile Brisa’nın Türk mühendisleri ile dünyaya lastik geliştirdiklerini ifade eden Brisa Genel Müdürü Cevdet Alemdar; “Aksaray fabrikamızın inşasına tüm hızıyla devam ederken, ülkemize kuvvetle yatırım yapıyoruz. Bu yıl Ar-Ge’ye 22 milyon TL yatırım yapacağız, yıl sonu ihracat hedefimiz ise 180 milyon dolar” diyerek sözlerine devam etti; “Hedefimiz, teknolojimizi ve ürünlerimizi dünyanın dört bir yanına taşıma çalışmalarımıza Türk mühendisleri ile hız ve güç kazandırmak. 2017 yılı Ocak-Haziran döneminde bir önceki yıl aynı döneme kıyasla Brisa toplam yurtdışı satışlarında ise cirosal olarak %34 oranında artış sağladık. Avrupa pazarının %2 büyüme kaydettiği katma değeri yüksek lastikler segmentinde ise Lassa bir önceki sene aynı döneme göre %13 oranında büyüme sağladı. Bugün Lassa markamızı 70 ülkede araç sahiplerine sunuyoruz. 2017 yılı sonunda ihracatımız yaklaşık 5 milyon adede ulaşacak. Türk mühendisliği ile Çin’e özel lastik geliştirdik. Brisa Ar-Ge Merkezinde, Türk mühendislerinin tasarladığı ürünlerle ihracatta vites büyütüyoruz” dedi.

Brisa Ar-Ge Merkezi, Bridgestone ve Sabancı Holding’in 30 yıla yaklaşan iş birliğinin en önemli kilometre taşlarından biri

Brisa Ar-Ge Merkezi’nin açılış töreninde şirketin ortakları Bridgestone Corporation ve Sabancı Holding yönetimi de yer aldı. Belgelendirilen Ar-Ge Merkezi’nin Bridgestone’un küresel çapta gerçekleştirdiği teknoloji çalışmaları açısından da önem taşıyacağına değinen Bridgestone Corporation Başkan Yardımcısı ve Brisa Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı ve JV Yönetici Ortağı Makoto Hashimoto “Bridgestone, dünya çapında 50’yi aşkın fabrikaya sahiptir ve Ar-Ge alanında küresel liderliği üstleniyor. Günümüzde otomotiv endüstrisi bilgi teknolojisinin uygulamaları ile petrol yerine elektrik ve hidrojen gibi farklı enerji kaynaklarının kullanıldığı yeni nesil araçlara evrimleşiyor. Bu araçlar için gereken performansı, daha sessiz ve daha düşük yuvarlanma direnci sağlayan lastikler verebilir. Lastik, aracın yere temas eden tek parçasıdır. Sürücülerin hayatı lastikler üzerindedir. İşte bu gerçekle ve bu ortamda polimer ve ürün geliştirerek hayatta kalabiliriz. Bu süreçteki Ar-Ge çalışmalarımızla topluma olduğu kadar Türk polimer sanayine de katkıda bulunmayı hedefliyoruz. Brisa Ar-Ge Merkezinin bu yeni işlevi ile mühendislik gücünün hızlanacağına ve değer katacağına inanıyoruz. Brisa Bridgestone için daha önemli bir üretim üssü haline geliyor. Türkiye’ye olan güvenimiz ve 1988 yılından bu yana Sabancı Holding ile yürüttüğümüz güçlü iş birliğimiz sayesinde yatırımlarımıza devam ediyoruz.” dedi.

Brisa’nın Türk-Japon iş birliğinin en başarılı örneği olduğunu ifade eden Sabancı Holding Sanayi Grup Başkanı ve Brisa Yönetim Kurulu Başkanı Cenk Alper ise; “İnovasyon, digitalleşme, endüstri 4.0 gibi kavramlar tüm dünyada iş modellerini dönüştürürken, Sabancı Holding olarak bu topraklarda katma değerli yüksek teknolojiler üretebilmek için önemli yatırımlara imza atıyoruz. Topluluğumuzun öncü uygulamaları devreye almasından ve Türk şirketlerine örnek olmasından gurur duyuyoruz. Bridgestone Corporation ile ortaklığımız 30. yılına yaklaşıyor. Ortak vizyonumuz ve gelecek hedeflerimiz Brisa’da uyumlu bir iş planına dönüşüyor. Ar-Ge merkezimiz bu ortak vizyonun bir ürünüdür. 1985 yılından itibaren araştırma ve geliştirmeye yatırım yaptığımız Şirketimiz Türkiye’nin en fazla Ar-Ge yatırımı yapan ilk 10 şirketi arasında yer alıyor. Bu süreçte, yeni nesil ulaşım ve üretim teknolojilerinin geliştirileceği Brisa Ar-Ge merkezinin hayata geçmesi ve teşvik alması bizleri onurlandırdı. Bu merkezin yalnızca topluluğumuza değil, yaratacağı katma değerli üretimle Türkiye’ye de katma değer oluşturacağına inanıyorum” şeklinde konuştu.

Yerli tasarım, yerli hammadde, yerli teknoloji

Brisa, teknoloji geliştirme ve üretme faaliyetlerini Ar-Ge ile sınırlı tutmuyor, tedarik yönetiminden hammaddeye, yeni üretim makinesi geliştirmeden Ar-Ge mühendisi yetiştirmeye dek pek çok alanda çalışmalara imza atıyor. Bu doğrultuda şirket, uluslararası rekabette güçlenmesini sağlayacak yenilikçi üretim teknikleri ve hammaddelere odaklanıyor ve sektörün uluslararası bağımlılığını azaltacak yerli teknoloji geliştirme ve tasarımlar üzerinde çalışıyor.

Brisa Ar-Ge Merkezi, yeni ürünlerin pazarın ihtiyaç duyduğu zamanlamaya göre sunulmasını sağlayacak. Bu doğrultuda yerli tedarikçisini ve sektörü de geliştirmeye odaklanan Brisa, Ar-Ge Merkezi’nin sağladığı bilgi birikimini sektörle paylaşmayı ve Türkiye endüstrilerinin yararına kullanmayı hedefliyor.

Aynı zamanda Brisa’nın belgelendirilen Ar-Ge merkezi, uluslararası kültürü, teknik üstünlükleri ve öğrenme ortamları ile Türk mühendisleri için önem taşıyor. Bu merkezde Türk mühendisliğinin en ileri çalışmaları yürütülecek ve Brisa Ar-Ge Merkezi, sektör için önemli bir okul ve deneyim alanı olarak hizmet sunacak. Brisa’nın belgelendirilen Ar-Ge merkezinde halen 48’i mühendis olmak üzere 87 kişi görev almaktadır.

Brisa’nın geliştirdiği lastikler dünyanın dört bir yanında tercih ediliyor

Global bir marka olma yolunda hızla ilerleyen Lassa, son iki yılda Avrupa’da özellikle kış lastikleri ve katma değeri yüksek olan performans ürünleri segmentinde pazarın üzerinde bir performans gösterdi.

Bugün 70’e yakın ülkede 580’in üzerinde tabelalı mağazası ile 5000 noktada pazara sunulan Lassa, yeni Ar-Ge Merkezi’nin yaratacağı katma değer ile birlikte faaliyet gösterdiği ülke sayısını artırmaya odaklanıyor. Körfez ülkeleri başta olmak üzere dünyanın dört bir yanında yeni projelerde yer almaya hazırlanan Brisa, Lassa’nın yüksek teknolojiye sahip ürünleriyle uluslararası pazarlarda varlığını derinleştirmeye hazırlanıyor.