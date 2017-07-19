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Brezilyalı yıldız Galatasaray'ı açıkladı! 'Evet...'

Galatasaray'ın transferinde sona yaklaştığı Brezilyalı önlibero Fernando'yu Porto'dan eski takım arkadaşı Maicon'un ikna ettiği ortaya çıktı.

19 Temmuz 2017 Çarşamba 10:47
Brezilyalı yıldız Galatasaray'ı açıkladı! 'Evet...'

Porto'da 5 sezon beraber forma giydiği vatandaşı için devreye giren Maicon'un, "Galatasaray harika bir kulüp. Bunu kısa sürede anladım. Büyük bir kulübe geleceksin. Yeni bir yapılanmaya gidiliyor ve yepyeni güzel bir takım oluşturuluyor" diye konuştuğu öğrenildi. Avrupa'dan başka kulüplerin de gündeminde olan tecrübeli futbolcunun ise eski takım arkadaşına geleceği sözünü verdiği öğrenildi.

Yıldız futbolcu Fernando'nun, "Kulüpler son detayları görüşüyorlar. Galatasaray'ın büyüklüğünün ben de farkındayım. Porto ve Manchester City'den sonra Galatasaray forması giyecek olmak beni çok heyecanlandırıyor" şeklinde konuştuğu bildirildi.

Imbula ile paralel götürülen Fernando transferinde sarı-kırmızılıların şansı ise yükseliyor. Fernando ve İmbula ikilisinden birinin transfer edileceğini belirten ve ikisi için de %50 ihtimal veren sarı-kırmızılı yetkililer, Brezilyalı futbolcunun işinin bitirilmesinin artık daha kolay olduğunu aktardılar.

Manchester City'nin ABD kampına götürmediği Fernando için Galatasaray 5 milyon euroyu gözden çıkardı. İngilizlerin ise ilk planda 8 milyon euro istediği bildirildi.

Fernando geçen sezon 15'i Premier Lig olmak üzere, Manchester City'de toplam 27 maçta forma giydi.

Haber Tarihi: 19 Temmuz 2017 Çarşamba 10:47
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