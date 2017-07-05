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Brezilyalı Kahe, Yeni Amasyaspor’da

Bölgesel Amatör Lig (BAL) takımı Yeni Amasyaspor, Türkiye’de daha önce forma giyen Brezilyalı golcü Kahe’yi transfer etti.

05 Temmuz 2017 Çarşamba 22:59
Brezilyalı Kahe, Yeni Amasyaspor’da

Yeni Amasyaspor, yeni sezon transfer çalışmalarına devam ediyor. Bu kapsamda Gençlerbirliği, Manisaspor, Denizlispor ve Karşıyaka formaları giyip son olarak Malezya Süper Lig takımlardan Kedah formasını terleten tam adı Carlos Eduardo de Souza Floresta olan Kahe, şehre gelerek Amasya Üniversitesi Sabuncuoğlu Şerefeddin Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde sağlık kontrolünden geçtikten sonra kendisini yeşil-beyazlı renklere bağlayan imzayı attı.

Yeni Amasyaspor Başkanı Ali İhsan Üzüm’ün kendisine verdiği 10 numaralı formayı giyen 34 yaşındaki Kahe, futbol yaşantısının 8 yılını geçirdiği Türkiye’de tekrar bulunmaktan mutlu olduğunu söyledi.

12 Haziran Stadyumu’nda kendisini meşale yakarak karşılayan taraftarlara ve yöneticilere teşekkür eden Kahe, takımının şampiyon olması için çok gol atmak istediğini söyledi.

Yeni Amasyaspor Genel Sekreteri Ahmet Kavaklıoğlu da, “Yeni sezonda amaçlamış olduğumuz şampiyonluğa bizi götürecek olan arkadaşlarımızdan en önemlisi Kahe. Onunla beraber güzel şeyler yapacağımıza inanıyoruz” diye konuştu.

Haber Tarihi: 05 Temmuz 2017 Çarşamba 22:59
  1. Türkiye
  2. Karşıyaka
  3. Denizli
  4. Malezya
  5. Kavak
  6. Manisaspor
  7. Manisa
  8. Brezilya
  9. Amasya
  10. Gençlerbirliği
  11. Denizlispor
  12. Eduardo
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