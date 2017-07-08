Brezilyalı futbolcu sokak ortasında öldürüldü

Sao Paulo'ya bağı kentin Pae Cara bölgesinde sokak ortasında öldürüldüğü öğrenilen oyuncunun bugün Katar'a uçması bekleniyordu.



Polisin verdiği bilgiye göre motosikletli bir gaspçı tarafından çantası çalınmaya çalışılan futbolcu kendini savunmaya kalkınca açılan ateş sonucu yüzünden vurularak ağır biçimde yaralandı.



24 yaşındaki futbolcunun kaldırıldığı hastanede hayatını kaybettiği öğrenilirken katilin aranmasın adevam ediliyor.



Costa, 2012 yılından beri Katar'da top koşturuyordu.