Brezilya'dan Venezuela'ya misilleme
Büyükelçisi Caracas'tan gönderilen Brezilya yönetimi, ülkesindeki maslahatgüzarı istenmeyen kişi ilan etti.27 Aralık 2017 Çarşamba 09:22
Latin Amerika ülkeleri Brezilya ve Venezuela arasında diplomatik savaş var.
Brezilya, Caracas Büyükelçisi Ruy Pereira'yı sınır dışı eden Venezuela'nın Brasilia maslahatgüzarını 'persona non grata-istenmeyen kişi' ilan etti.
Brezilya Dışişleri Bakanlığı, maslahatgüzar Gerardo Antonio Delgado Maldonado'nun ülkeden ayrılmasını istedi.
Venezuela hükümeti, hafta sonu Brezilya'nın Caracas Büyükelçisi Pereira ile Kanada Maslahatgüzarı Craig Kowalik'i sınır dışı etmişti. Ottawa yönetimi, Venezuela'ya aynı hamleyle misillimede bulunmuştu.