% 51.41
% 48.59
EVET25.156.860 OY
AÇILAN SANDIK%99.97Türkiye Geneli için tıklayınız
HAYIR23.777.014 OY

Brezilya'daki et skandalında 63 kişi suçlanıyor

Brezilya’da, 63 kişi bozuk, kimyasal madde ve su karıştırılan et satmakla suçlanıyor.

Brezilya'daki et skandalında 63 kişi suçlanıyor
Eklenme: 17 Nisan 2017, 15:24

Dünyanın en büyük et ihracatçılarından olan Brezilya’da et skandalı yaşanıyor. Brezilya polisi, 63 kişiyi bozuk, kimyasal madde ve su karıştırılan et satmakla suçluyor. Mart ayında da polis, yasa dışı şekilde et kesimi yapan örgütlere karşı geniş çaplı soruşturma başlatmıştı. Operasyonda, dünyanın en büyük et üreticilerinden ve ihracatçılarından olan BRF ve JBS’nin de aralarında bulunduğu 21 mezbahaya baskın yapılmıştı.

DURDURMA KARARI ALMIŞTI

Yaşanan skandal, en az 25 ülkenin Brezilya’dan et satın almasını durdurma kararı almasına neden olmuştu. Bu skandalın da Brezilya’da 1.5 milyar dolarlık yıllık gelir kaybına neden olması bekleniyor.

 
EtiketlerBRAZİLYAETSKANDAL
HABER YORUMLARI
600

Dikkat: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, ayrıca suç teşkil edecek hakaret içerikli yorumlar hakkında muhatapları tarafından dava açılabilmektedir.

Yeni Akit
Gündeme dair önemli haberler ve son dakika gelişmeleri anında bilgisayarınızda!
Masaüstü bildirimlerini almak ister misiniz?