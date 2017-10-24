Brezilya’da 'Türk Kültürü' konferansı yapıldı

Brezilya Federal Parlamentosunda Türkiye, Azerbaycan ve Kazakistan büyükelçilikleri, Uluslararası Türk Kültürü Teşkilatı (TÜRKSOY) ile Türk Kültürü ve Mirası Vakfı (ITCHF) tarafından "Türk ve Latin Amerika Kültürü, Tarih ve Gelenekleri - Kıtasal ve Bölgesel Yaklaşıma Bilimsel Yaklaşım" konferansı düzenlendi.

Senatör Cristovam Ricardo Cavalcanti Buarque, konferansın açılışında yaptığı konuşmada bin yıllık Türk kültürünün insanlığa katkı yaptığını vurgulayarak “Brezilya’da eksik olan, Azerbaycan, Kazakistan ve Türkiye’deki siyasi uyumdur.” ifadelerini kullandı.

Bölge ülkelerinin paylaştığı Türk vizyonunu taktir ettiğini söyleyen Buarque, “Türkiye, Azerbaycan ve Kazakistan, sorunları olsa bile bizim sahip olamadığımız uyuma sahipler.” dedi.

Latin Amerika ve Türk kültürleri arasındaki karşılıklı iş birliği ve etkileşiminin daha da geliştirilmesi amacıyla düzenlenen konferansın ilk bölümünde Türkiye’nin Brasilia Büyükelçisi Ali Kaya Savut, “Osmanlı İmparatorluğu ile Brezilya Arasındaki İlişkiler” hakkında sunumda bulundu.

Azerbaycan’ın Brasilia Büyükelçisi Elkhan Polukhov, Türk sanatının Azerbaycan mimarisinin oluşumuna etkisi hakkında bilgi verdi. Kazakistan’ın Brasilia Büyükelçisi Kairat Sarzhanov da “Küresel Dünyada Kazakistan: Rekabetçilik ve Ulusal Kimliğin Korunması” başlıklı bir konuşma yaptı.

Türk kanun sanatçısı Ahmet Baran ve ud sanatçısı Kamuran Umuzdaş, Azerbaycanlı kemençe sanatçısı Shahriyar Musayev ve Kazak dombra sanatçısı Aigul Kossanova’dan oluşan TÜRKSOY Halk Şarkıları Grubu, konferansın ardından müzik dinletisi sundu.

Parlamentodaki galeri salonunda "Brezilya'da Türk Mirasının Bir Parçası" adlı fotoğraf sergisi açıldı. 3 Kasım'a kadar açık kalacak sergide, Türk kültür, gelenek, tarih ve mimarisi ile Türkiye, Azerbaycan ve Kazakistan’ın doğal güzellikleri ve Türk halklarının yaşantısını yansıtan fotoğraflar yer alıyor.