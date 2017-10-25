Brezilya'da milli parkta yangın

BBC'nin haberine göre, Goias eyaletindeki Chapada dos Veadeiros Milli Parkı'nda çıkan yangın, koruma alanında büyük hasara neden oldu.

Park Direktörü Fernando Tatagiba, yangında 240 bin hektarlık parkın yaklaşık 54 bin hektarının kül olduğunu kaydederek söndürme çalışmalarına 100'den fazla kişinin katılmasına rağmen yangının henüz kontrol altına alınamadığını söyledi.

Tatagiba, yangının, bitki örtüsünden arındırılmış "yangın emniyet şeridinde" çıkmış olmasının, kundaklama fikrini akla getirdiğini ifade etti.

UNESCO Dünya Mirası Listesi'nde yer alan, biyolojik çeşitliliğiyle ünlü Chapada dos Veadeiros Milli Parkı'nı yılda yaklaşık 60 bin kişi ziyaret ediyor.

Park, pampa geyiği, jaguar ve dev tatu gibi tehdit altındaki bazı türlere ev sahipliği yapıyor.