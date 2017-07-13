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Brezilya'da Lula'ya 9,5 yıl hapis cezası

Eski Devlet Başkanı Lula da Silva, rüşvet almak ve para aklamak suçlarından dokuz yıl altı ay hapis cezasına çarptırıldı.

13 Temmuz 2017 Perşembe 09:41
Brezilya'da Lula'ya 9,5 yıl hapis cezası

Brezilya eski Devlet Başkanı Luiz Inacio Lula da Silva hakkında açılan yolsuzluk davasında Çarşamba günü karar açıklandı.

Brezilya'nın Curitiba kentinde görülen davanın hâkimi Sérgio Moro, 1 milyon 200 bin dolar değerinde rüşvet almaktan suçlu bulunan Lula'nın dokuz yıl altı ay hapis cezasına çarptırıldığını açıkladı. Mahkeme kararın temyize götürülme yolunu ise açık bıraktı. İlgili temyiz mahkemesi nihai kararı verene kadar Lula'nın serbest kalacağı bildirildi.

Mahkemeden yapılan açıklamada, Lula'ya ait Atlantik kıyısındaki Guaruja kentinde bulunan bir apartman dairesinin OAS adlı inşaat şirketi tarafından masraflı bir şekilde onarıldığı, bunun karşılığında da Lula'nın inşaat şirketinin yarısı devlete ait olan petrol şirketi Petrobras'tan ihale almasını sağladığı belirtildi.

71 yaşındaki Lula söz konusu suçlamaları daha önce reddetmiş ve apartman dairesinin sahibi olmadığını savunmuştu. Davayı gülünç olarak nitelendiren Lula, böylelikle 2018 yılında yapılacak seçimlerde yeniden aday olmasının engellenmeye çalışıldığını öne sürmüştü.

Lula de Silva, 2003-2010 yılları arasında Brezilya'da iki dönem devlet başkanlığı görevini yürütmüştü. "Sıfır Açlık” adlı hükümet programı ile yoksul Brezilyalılarının yaşam koşullarını iyileştirmeyi başaran Lula, özellikle dar gelirli kesim arasında sevilen bir lider olmuştu.

Kaynak: Deutsche Welle

Haber Tarihi: 13 Temmuz 2017 Perşembe 09:41
  1. Brezilya
  2. Lula da Silva
  3. yolsuzluk
  4. hapis
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