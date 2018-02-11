Brezilya basını transferi resmen duyurdu! Fenerbahçe ve Galatasaray yıldız oyuncuyu...

Brezilyalı basını Sevilla'da şansı bulamayan Ganso ile aralarında Fenerbahçe ve Galatasaray'ın da olduğu 10 takımın ilgilendiğini iddia etti. 28 yaşındaki sambacının menajeri Guiseppe Dioguardi, Ganso'nun oynamak istediğini belirterek, "Ancak Sevilla 1.5 sene önce onun için 9.5 milyon euro ödedi. 3.5 yıllık sözleşmesi var ve senede 1.8 milyon euro kazanıor. Bunları düşünmek lazım" ifadelerini kullandı.