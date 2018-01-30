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Brexit'in tarihi resmen açıklandı

Avrupa Birliğine (AB) üye ülkelerin bakanları, Brüksel‘de düzenlenen toplantıda İngiltere hükümeti ile Brexit’te 21 aylık geçiş sürecini belirledi. İngiltere’nin AB’den resmi çıkış tarihini 30 Mart 2019 olarak belirledi.

30 Ocak 2018 Salı 09:46
Brexit'in tarihi resmen açıklandı

Avrupa Birliğine üye ülkelerin bakanları, Pazartesi günü Brüksel’de düzenlenen toplantıda Londra hükümeti ile İngiltere’nin Brexit’e geçiş sürecini görüştü. Her iki taraf, İngiltere’nin AB’den resmi çıkış tarihini 30 Mart 2019 olarak belirledi. Ancak çıkış sürecinin 31 Aralık 2020 tarihinde tamamlanmış olmasında mutabık kalındı.

Toplantıda, İngiltere’nin talep ettiği geçiş döneminin detayları da netleşti. Anlaşmaya göre 21 aylık resmi çıkış süreci 30 Mart 2019 tarihinde gece saat 00.00’da başlayacak ve 31 Aralık 2020 tarihinde yine gece saat 00.00’da sona ermiş olacak. 21 aylık çıkış süreci boyunca İngiltere, AB kurallarını yapılacak yeniliklere rağmen uygulamak zorunda olacak. Ayrıca Londra hükümeti, AB’nin belirlediği uzun dönemli bütçe döneminin sona erdiği 31 Aralık 2020 tarihine denk getirilen sürecin son gününe kadar AB’ye ödemesi gereken payı ödemeye devam edecek. Süreç boyunca İngiltere, AB üyesi olmayan ülkelerle ticari anlaşmalarda bulunamayacak.

AB Konseyi tarafından toplantı sonrası yapılan açıklamaya göre ise, İngiltere’nin bu geçiş döneminde normal üye gibi algılanmasına devam edilecek ancak Avrupa kurumlarında ve karar vermede rol oynayamayacak. Ayrıca İngiltere’nin Konseyde ve Avrupa Parlamentosunda temsilcisi olmayacağı gibi Avrupa Komiseri de bulunmayacak.

Haber Tarihi: 30 Ocak 2018 Salı 09:46
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