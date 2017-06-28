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Brexit, AB'nin çöküşünü hızlandıracak!

İngiltere'nin Brexit kararı, AB'nin ekonomisinde en az 10 milyar euroluk bir zarara yol açacak.

28 Haziran 2017 Çarşamba 23:58
Brexit, AB'nin çöküşünü hızlandıracak!

Avrupa Birliği (AB) Komisyonunun Bütçe ve İnsan Kaynaklarından Sorumlu Üyesi Günther Oettinger, İngiltere'nin AB'den çıkmasının (Brexit) birlik bütçesinde en az 10 milyar euroluk açık oluşturacağı uyarısında bulundu.

Bu miktar, AB'nin tüm bütçesinin yüzde 16'sına denk geliyor.

AB'NİN TASARRUFA GİTMESİ GEREKEBİLİR

AB'nin geleceği hakkında bir makale yazan Bütçe Sorumlusu Oettinger "Büyük bir ülke, açık bir katkıcı ayrılıyor. Bunun sonuçları olacak" dedi. Oettinger AB'nin bu açığı kapatmak için ya tasarrufa gitmesi ya da yeni bir gelir kaynağı bulması gerektiğini belirtti.

Seçenekler arasında çiftçilere verilen "cömert" ödeneklerin kısılması ya da finansal işlemlere vergi getirilmesi var. AB bütçesinin tek derdinin Brexit olmadığına da dikkat çekden Oettinger "Aynı zamanda savunma, iç güvenlik gibi yeni görevler için de finansman bulmalıyız" yazdı.

BREXİT'İN NET FATURASI BİLİNMİYOR

İngiltere'nin AB'den ayrılma sürecine dair görüşmeler geçen hafta resmi olarak başladı. Sürecin Mart 2019'da tamamlanması planlanıyor.BBC'nin Avrupa muhabiri Adam Fleming'e göre, Brexit'le birlikte, AB'nin her yıl İngiltere'ye yaptığı katkı iadesinin ortadan kalkacak olması, bütçe sürecini de kolaylaştıracak.

Eski İngiltere Başbakanı Margaret Thatcher döneminde yapılan anlaşmaya göre, İngiltere'nin AB'ye her yıl yaptığı net katkının "büyükçe bir kısmı" karışık hesaplamalar sonucu İngiltere'ye iade ediliyor.

AB'li yetkililer Brexit'in birlik bütçesi üzerindeki olası etkisinin yıl sonuna doğru netleşmesini umuyor. 2020 ve sonrası için bütçe taslağı ise gelecek yılın yarısında sunulacak.

Haber Tarihi: 28 Haziran 2017 Çarşamba 23:58
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  5. ingiltere
  6. İngiltere'nin Brexit kararı
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