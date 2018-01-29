Namaz Vakitleri WhatsApp: 0553 313 94 23

Brent petrolün varili 70,38 dolar seviyesinde

Cuma günü 70,01 dolardan güne başlayan ve en yüksek 70,81 doları görenBrent petrolün varil fiyatı, bu sabah 70,40 dolardan açıldı.

29 Ocak 2018 Pazartesi 10:35
Brent petrolün varili 70,38 dolar seviyesinde

Brent petrolün  varili, saat 09.27 itibarıyla yüzde 0,02'lik azalışla 70,38 dolardan işlem  görmeye başladı. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü ham petrolün varili ise 66,32  dolardan alıcı buldu.
ABD'nin petrol endüstrisinin görünümü ve kısa dönem ham petrol üretimi  hakkında gösterge kabul edilen petrol sondaj kulesi sayısı geçen hafta arttı.
 
Petrol sahası hizmet şirketlerinden Baker Hughes'un yayımladığı  haftalık verilere göre, 22-26 Ocak'ta ABD'de 12 petrol sondaj kulesi hizmete  alındı. Böylece, ABD'nin toplam petrol sondaj kulesi sayısı bu hafta 759'a  yükseldi.
 
Analistler, geçen hafta açıklanan ABD'nin ham petrol stoklarındaki  düşüşün petrol fiyatlarında yukarı yönlü hareketleri desteklediğini ifade etti.
 
Ayrıca, petrol piyasasındaki şirketlerde talebinin güçlü şekilde  artması, dünya genelindeki zayıf dolar kuru ve Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü  ile Rusya'nın petrol kısıntı kararına sıkı sıkıya bağlı kalmalarının fiyatlarda  yukarı yönlü hareketlenmeyi güçlendirdiği kaydedildi.
 
 Brent petrolde teknik olarak 70,07 ile 70,14 dolar aralığının direnç,  69,93 ile 70 dolar aralığının ise destek bölgesi olarak izlenebileceği  belirtiliyor.

Haber Tarihi: 29 Ocak 2018 Pazartesi 10:35
  1. Dünya Ekonomisi Haberleri
  2. Dünya Ekonomisi
    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    PKK yandaşları Almanya'da şok yaşadı: Erdoğan...
    1. PKK yandaşları Almanya'da şok yaşadı:..
    2. 'ABD askeri, Menbiç'ten çekilmeyecek'
    3. Brent petrolün varili 70,38 dolar..
    4. İçişleri'nden son dakika açıklaması!
    5. Adana'da nesli tükenmekte olan..
    6. Angelina Jolie: Aynı tabloyu görmem..
    7. TSK'dan flaş açıklama! Öldürülen..
    8. Almanya yeni uyandı! Terör örgütü..
    9. Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, Afrin..
    10. Konya’da yaşlı adam, arabasına aldığı..
    11. Süper Lig ekibinden Eto'o bombası!
    12. Borsa haftaya nasıl başladı?
    13. Musk yeni alev silahını tanıttı
    14. Karakola ateş açan hainler öldürüldü
    15. ''ABD ile Türkiye çatışırsa NATO'nun..
    16. Gazze'de sağlık sektöründe felaket..
    17. NATO'nun savaş gemileri demir aldı!
    18. Afganistan'ın başkenti Kabil'de askeri..
    19. Aykut Kocaman izin vermedi Volkan..
    20. Kar ve tipi 26 yerleşim birimine..
    Katil Esed'den şoke eden hamle! Türk askeriyle savaşmaları için gönderdi
    Katil Esed'den şoke eden hamle! Türk askeriyle savaşmaları için gönderdi
    İhanette son nokta! PKK'ya istihbarat veriyorlar
    İhanette son nokta! PKK'ya istihbarat veriyorlar
    CHP'li vekilden ÖSO hakkında skandal ifade!
    CHP'li vekilden ÖSO hakkında skandal ifade!
    Yerli olarak üretildi! Dünyada örneği yok
    Yerli olarak üretildi! Dünyada örneği yok
    Adnan Oktar kimseyi umursamadı! Kaldığı yerden...
    Adnan Oktar kimseyi umursamadı! Kaldığı yerden...

    Günün Karikatürü

    Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü 26.01.2018
    Hizbullah'ın önemli ismi konuştu: Sadece Türkiye...
    Hizbullah'ın önemli ismi konuştu: Sadece Türkiye...
    Alman siyasetçiden alçak ifade: Türkiye'ye talimat verip İslam'ı yasaklayacağız
    Alman siyasetçiden alçak ifade: Türkiye'ye talimat verip İslam'ı yasaklayacağız