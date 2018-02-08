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Brent petrolün varili 65 dolara düştü

Brent petrolün varil fiyatı, uluslararası piyasalarda ABD Enerji Enformasyon İdaresi verilerinin açıklanmasının ardından 65,43 dolar seviyelerine geriledi.

08 Şubat 2018 Perşembe 10:25
Brent petrolün varili 65 dolara düştü

Dün 67,18 dolardan güne başlayan ve en yüksek 67,69 doları gören Brent petrolün varil fiyatı, bu sabah 65,27 dolardan açıldı. Brent petrolün varili, saat 09.34 itibarıyla yüzde 0,24 artarak 65,43 dolardan işlem görmeye başladı. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili ise 61,68 dolardan alıcı buldu.

EIA'nın dün açıklanan verilerine göre, ABD'nin ham petrol üretimi 27 Ocak-2 Şubat tarihlerinde, bir önceki haftaya göre günlük ortalama 332 bin varil artışla 10,25 milyon varile yükseldi.

Böylece ABD'nin günlük ham petrol üretim miktarı ülke tarihindeki en yüksek seviyeye tırmanarak, rekor kırdı. ABD'nin en yüksek ham petrol üretim miktarı en son Kasım 1970'de günlük ortalama 10,04 milyon varil olmuştu.

Öte yandan İngiltere'nin en büyük petrol ve doğalgaz boru hattı Forties'in, iki ay içinde ikinci kez devre dışı kaldığı haberlerinin piyasaları etkilemesi bekleniyor.

Uzmanlar, boru hattının devre dışı kalmasıyla altyapı güvenliğinin sorgulanması gerektiğini belirterek, günde 450 bin varil petrol pompalama kapasitesi olan söz konusu boru hattının arz endişesine yol açacağını ifade etti.

Ayrıca, uzmanlar tarafından ABD’nin artan petrol üretiminin küresel petrol fiyatları üzerinde baskı oluşturmaya devam edeceğine de dikkati çekti.

Brent petrolde teknik olarak 65,54 ile 65,74 dolar aralığının direnç, 65,14 ile 65,34 dolar aralığının ise destek bölgesi olarak izlenebileceği belirtiliyor.

Haber Tarihi: 08 Şubat 2018 Perşembe 10:25
  1. ABD türü ham petrol (WTI)
  2. ABD Üretim
  3. Brent Petrol
  4. OPEC

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