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Brent petrolün varili 48 dolar seviyesinde

Brent petrolün varil fiyatı haftanın ilk işlem gününde, Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) ve OPEC dışı ülkelerin Rusya'daki toplantısı öncesi, 48,12 dolardan işlem görüyor.

24 Temmuz 2017 Pazartesi 10:31
Brent petrolün varili 48 dolar seviyesinde

Brent petrolün varil fiyatı cuma günü 49,29 dolardan güne başlamış ve gün içinde en yüksek 49,62 doları görmüştü. Bu sabah 47,82 dolardan güne başlayan Brent petrolün varil fiyatı, saat 09.36 itibarıyla yüzde 0,62 artarak 48,12 dolara yükseldi. Aynı dakikalarda Batı Teksas (WTI) türü ham petrolün varili ise 45,81 dolardan alıcı buldu.

Dünyanın en büyük petrol sahası hizmet şirketlerinden Baker Hughes'un yayımladığı haftalık verilere göre, Amerikan petrol endüstrisinde bu hafta 1 petrol sondaj kulesi hizmet dışı kalırken, 17-21 Temmuz'u kapsayan hafta itibarıyla toplam sayı 764'e düştü.

Öte yandan, Kuveyt Petrol Bakanı İsam el-Merzuki, cumartesi günü yaptığı açıklamada, Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) ve OPEC dışındaki ülkeler tarafından yapılan petrol üretim kesintilerine uyumun iyi gittiğini ve daha derin kesintilerin mümkün olduğunu söyledi.

  • OPEC ve OPEC dışı ülkelerin bakanları, bugün Rusya'nın Saint Petersburg kentinde, yıl başından itibaren uygulanmaya başlayan petrolde üretim kesintisine dair konuları görüşecek.

Küresel piyasalarda bu hafta, Almanya haziran ayı imalat sanayi PMI, Avro Bölgesi haziran ayı imalat sanayi PMI ve ABD haziran ayı imalat sanayi PMI verileri takip edilecek.

Uzmanlar, Brent petrolde teknik olarak 48,18 ile 48,28 dolar aralığının direnç, 47,98 ile 48,08 dolar aralığının ise destek bölgesi olarak izlenebileceğini belirtiyor.

Haber Tarihi: 24 Temmuz 2017 Pazartesi 10:31
  1. Amerika
  2. Almanya
  3. Rusya
  4. Kuveyt
  5. Petersburg
  6. Teksas
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