Brent petrol 52 doların altında seyrediyor

Brentpetrolün varil fiyatı dün 51,70 dolardan güne başlamış ve gün içinde en yüksek 52,23 doları görmüştü. Bu sabah 51,59 dolardan güne başlayan Brent petrolün varil fiyatı, saat 09.40 itibarıyla yüzde 0,15 artışla 51,67 seviyesinden işlem gördü. Aynı dakikalarda Batı Teksas (WTI) türü ham petrolün varili ise 47,70 dolardan alıcı buldu.

DİKKATLER ABD'YE ÇEVRİLDİ

Brent petrolün varil fiyatının yüksek arz ve düşük yatırım endişeleri nedeniyle yatay seyrettiğini belirten uzmanlar, bugün itibariyle dikkatlerin ABD Enerji Enformasyon İdaresinin (EIA) açıklayacağı stok verilerine çevrildiğine işaret ediyor.