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Brent petrol 52 dolar seviyesinde seyrediyor

Brent petrolün varil fiyatı, haftanın ilk işlem gününde 52 dolardan işlem görüyor.

21 Ağustos 2017 Pazartesi 09:59
Brent petrol 52 dolar seviyesinde seyrediyor

Brentpetrolün varil fiyatı cuma günü 50,83 dolardan güne başlamış ve gün içinde en yüksek 52,93 doları görmüştü.

Bu sabah 52,83 dolardan güne başlayan Brent petrolün varil fiyatı, saat 09.20 itibarıyla yüzde 0,41 düşüşle 52,61 seviyesinde işlem gördü.

Aynı dakikalarda Batı Teksas (WTI) türü ham petrolün varili ise 48,47 dolardan alıcı buldu.

Haber Tarihi: 21 Ağustos 2017 Pazartesi 09:59
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